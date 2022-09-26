Победа! Гонщик Мартин Румп сумел подняться на подиум в серии Ле-Ман

В минувшие выходные эстонский гонщик Мартин Румп продолжил свой сезон в европейской серии гонок на выносливость в Ле-Мане. В четырехчасовой гонке на легендарной трассе Спа-Франкоршам Румп и его команда Absolute Racing завоевали свой первый в сезоне подиум серии ELMS, завершив гонку на третьем месте.