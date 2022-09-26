В минувшие выходные эстонский гонщик Мартин Румп продолжил свой сезон в европейской серии гонок на выносливость в Ле-Мане. В четырехчасовой гонке на легендарной трассе Спа-Франкоршам Румп и его команда Absolute Racing завоевали свой первый в сезоне подиум серии ELMS, завершив гонку на третьем месте.
Победа! Гонщик Мартин Румп сумел подняться на подиум в серии Ле-Ман
Победа! Гонщик Мартин Румп сумел подняться на подиум в серии Ле-Ман
Уик-энд пятого этапа сезона предложил гонщикам Absolute Racing (Румп, Алессио Пикарьелло и Эндрю Харьянто) переменчивую погоду, что дало возможность соревноваться и в дождь, и в солнце. Квалификационный заезд принес команде шестое место и дальше все шло по нарастающей.
В напряженной борьбе за третье-четвертое место эстонцу пришлось не уступать титулованному гонщику, датчанину Марко Серенсену (Oman Racing), и с этой задачей эстонец, управлявший Porsche 911 RSR, справился, обеспечив своей команде место на подиуме. Гонку выиграла команда Kessel Racing (Ferrari 488 GTE Evo), которая занимает второе место в общем зачете серии.
Ключевые слова