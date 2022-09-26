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Бежавшие в Грузию россияне: мы не станем пушечным мясом

Irakli Metreveli
, AFP, журналист
Бежавшие в Грузию россияне: мы не станем пушечным мясом
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Россияне на пограничном переходе между Россией и Грузией в субботу.
Россияне на пограничном переходе между Россией и Грузией в субботу. Фото: Šahh Aivazov / AP / Scanpix

Никита провел в пути два дня, прежде чем добраться до Грузии, став одним из тысячи русских мужчин, пытавшихся избежать призыва в Украину для участия в боевых действиях.

Во время последней волны русских беженцев в феврале был поток людей, которые направлялись в кавказскую страну. В колонне, протяженность которой была около 20 километров, люди передвигались на автомобилях, на велосипедах, а некоторые шли пешком километры до погранпункта.

«У меня нет другого выбора, кроме как бежать из России», – сказал Никита AFP, стоя в скалистом ущелье возле пограничного перехода Казбег на грузинской территории.

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