Никита провел в пути два дня, прежде чем добраться до Грузии, став одним из тысячи русских мужчин, пытавшихся избежать призыва в Украину для участия в боевых действиях.
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Бежавшие в Грузию россияне: мы не станем пушечным мясом
Бежавшие в Грузию россияне: мы не станем пушечным мясом
Во время последней волны русских беженцев в феврале был поток людей, которые направлялись в кавказскую страну. В колонне, протяженность которой была около 20 километров, люди передвигались на автомобилях, на велосипедах, а некоторые шли пешком километры до погранпункта.
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