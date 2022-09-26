Postimees в Украине ⟩ Оставленные отступающими российскими войсками тысячи мин будут десятилетиями угрожать местному населению

«Мои внуки тоже будут подбирать мины и неразорвавшиеся снаряды, оставшиеся с этой войны. К сожалению, это означает трагедии для мирных жителей на долгое время», – сказал Postimees Анатолий Красноперов (42 года), возглавляющий саперную группу в Славянске Донецкой области.