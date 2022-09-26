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Postimees в Украине ⟩ Оставленные отступающими российскими войсками тысячи мин будут десятилетиями угрожать местному населению

Яанус Пийрсалу Дмитрий Котюх
Оставленные отступающими российскими войсками тысячи мин будут десятилетиями угрожать местному населению
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Украинские саперы работают рядом с шоссе Слованск-Изюм.
Украинские саперы работают рядом с шоссе Слованск-Изюм. Фото: Dmitri Kotjuh

«Мои внуки тоже будут подбирать мины и неразорвавшиеся снаряды, оставшиеся с этой войны. К сожалению, это означает трагедии для мирных жителей на долгое время», – сказал Postimees Анатолий Красноперов (42 года), возглавляющий саперную группу в Славянске Донецкой области.

В районах, отбитых украинцами, одну из самых больших проблем вызывают мины, оставленные отступающими российскими частями. Они тысячами оставлены на обочинах дорог, в деревнях, в лесах и полях.

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