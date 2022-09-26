В таллиннском районе Мустамяэ в воскресенье женщина ударила ножом своего спутника жизни, скорая помощь увезла его в больницу.
В Таллинне женщина с ножом напала на мужчину
В Таллинне женщина с ножом напала на мужчину
В воскресенье, 25 сентября, в полицию поступило сообщение, что 42-летняя женщина напала с ножом на своего 48-летнего спутника жизни в квартире на бульваре Сыпрузе в Мустамяэ, сообщил пресс-секретарь Пыхьяской префектуры.
Жертва на машине скорой помощи была доставлена в больницу, а нападавшую задержала полиция.