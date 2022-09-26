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В Таллинне женщина с ножом напала на мужчину

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В Таллинне женщина с ножом напала на мужчину
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Нож. Фото иллюстративное.
Нож. Фото иллюстративное. Фото: Marko Saarm

В таллиннском районе Мустамяэ в воскресенье женщина ударила ножом своего спутника жизни, скорая помощь увезла его в больницу.

В воскресенье, 25 сентября, в полицию поступило сообщение, что 42-летняя женщина напала с ножом на своего 48-летнего спутника жизни в квартире на бульваре Сыпрузе в Мустамяэ, сообщил пресс-секретарь Пыхьяской префектуры.

Жертва на машине скорой помощи была доставлена в больницу, а нападавшую задержала полиция.

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