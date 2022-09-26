В Таллинне женщина с ножом напала на мужчину

В воскресенье, 25 сентября, в полицию поступило сообщение, что 42-летняя женщина напала с ножом на своего 48-летнего спутника жизни в квартире на бульваре Сыпрузе в Мустамяэ, сообщил пресс-секретарь Пыхьяской префектуры.