Кальюлайд: Европа должна принимать украинских беженцев, а не российских уклонистов

Тем не менее, Эстония сейчас способна эффективно охранять свои границы. У Эстонии есть для этого ресурсы, у Эстонии есть для этого люди. Если подобная проблема приобретет очень значительные масштабы, встанет перед нами еще острее, наше правительство будет в состоянии принять и дополнительные меры. Для нашего государства это очень принципиальный вопрос.

Не стоит также забывать, как сравнительно недавно Россия и Беларусь сознательно привозили беженцев к границам Беларуси с Польшей и с Литвой. Это была совершенно целенаправленная враждебная деятельность против наших партнеров, и нет сомнений, что власти Эстонии уже тогда поняли, что вопросами безопасности на своей границе надо заниматься очень и очень серьезно.

- Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс в интервью CNN сказала, что Лондон призывает союзников сохранять решительную поддержку Украины и не поддаваться на бряцание ядерным оружием со стороны Владимира Путина. Трасс добавила, что Путин недооценил силу реакции свободного мира и что Запад не должен слушать сомнительные угрозы Путина. По словам Трасс, что действительно надо делать Западу, так это продолжать накладывать на Россию санкции и поддерживать Украину. Можно ли быть уверенным, что Запад так и будет поступать и что ядерный шантаж Кремля не принесет результата?