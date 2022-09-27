Кальюлайд: Европа должна принимать украинских беженцев, а не российских уклонистов

Тем не менее, Эстония сейчас способна эффективно охранять свои границы. У Эстонии есть для этого ресурсы, у Эстонии есть для этого люди. Если подобная проблема приобретет очень значительные масштабы, встанет перед нами еще острее, наше правительство будет в состоянии принять и дополнительные меры. Для нашего государства это очень принципиальный вопрос.
Не стоит также забывать, как сравнительно недавно Россия и Беларусь сознательно привозили беженцев к границам Беларуси с Польшей и с Литвой. Это была совершенно целенаправленная враждебная деятельность против наших партнеров, и нет сомнений, что власти Эстонии уже тогда поняли, что вопросами безопасности на своей границе надо заниматься очень и очень серьезно.
- Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс в интервью CNN сказала, что Лондон призывает союзников сохранять решительную поддержку Украины и не поддаваться на бряцание ядерным оружием со стороны Владимира Путина. Трасс добавила, что Путин недооценил силу реакции свободного мира и что Запад не должен слушать сомнительные угрозы Путина. По словам Трасс, что действительно надо делать Западу, так это продолжать накладывать на Россию санкции и поддерживать Украину. Можно ли быть уверенным, что Запад так и будет поступать и что ядерный шантаж Кремля не принесет результата?
- Я думаю, что широта международной поддержки Украины, отражающей российскую агрессию, может быть очень сильным аргументом в дискуссиях с определенной частью русскоязычных жителей Эстонии. Некоторые из этих людей любят порой говорить, что остро критикуют Россию только Эстония, Латвия, Литва и Польша, которые якобы являются агрессивными государствами, которые перешли в риторике по поводу России все возможные дипломатические границы. Но если мы посмотрим на карту Европы, то мы найдем там большие и далеко находящиеся от России страны, которые о России высказываются так же, как это делаем мы. Например, Великобританию.