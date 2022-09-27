Вт, 27.09.2022
Погода
Гороскоп
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

Кальюлайд: Европа должна принимать украинских беженцев, а не российских уклонистов

Павел Соболев
, журналист
Кальюлайд: Европа должна принимать украинских беженцев, а не российских уклонистов
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
  • Мобилизация в России напрямую безопасности Эстонии не угрожает, но поводы для беспокойства дает
  • У Европы нет ни материальных средств, ни моральных оснований для помощи бегущим из РФ людям
  • В мире не осталось стран, у которых агрессия РФ против Украины находила бы поддержку и понимание

В очередной передаче портала Rus.Postimees, посвященной военной обстановке в Украине и международной политической ситуации, председатель комиссии Рийгикогу по гособороне Раймонд Кальюлайд (Социал-демократическая партия) среди прочего ответил на вопросы, касающиеся рисков, которые мобилизация в РФ может влечь для безопасности Эстонии, а также призывов главы Евросовета Шарля Мишеля давать в Европе убежище спасающимся от мобилизации россиянам.

- Командующий Кайтселийтом Рихо Юхтеги сказал, что если бы РФ в рамках поддержки мобилизации организовала учения в Псковской области, уровень опасности для Эстонии это не повысило бы. По словам Юхтеги, те силы, что сейчас мобилизуются, это силы для латания дыр, и они направляются в Украину. Действительно ли можно сказать, что начатая в РФ мобилизация не угрожает безопасности в Балтийском регионе?

- Я соглашусь с той оценкой ситуации с российской мобилизацией, которую дали наше правительство и наши компетентные службы. Согласно этой оценке, указ российского президента о проведении мобилизации сегодня непосредственной угрозы для Эстонии не влечет. Но если говорить о стратегической картине, то, конечно, мобилизация в России — это мера, которую Эстония никак не может приветствовать. Эта мобилизация — еще один шаг эскалации военного конфликта, и результатом этого шага может быть только рост напряженности в Европе, включая, разумеется, и наш регион.

По всей вероятности, проводящаяся мобилизация свидетельствует, что Россия планирует более интенсивную боевую деятельность на ближайшие месяцы. Поэтому новость об этой мобилизации никак не может усиливать наше чувство безопасности.

- Глава Европейского совета Шарль Мишель сказал, что ЕС должен принять граждан РФ, которые пытаются покинуть страну. Очень хорошо известно, что далеко не все страны в Европе согласны с такой позицией, и, например, соседние с Россией государства ЕС считают прием тех же уклонистов от мобилизации высоким риском с точки зрения интересов своей национальной безопасности. Можно ли сказать, что некоторые крупные страны ЕС пока недооценивают такие риски? Может ли их позиция измениться, если приток россиян, желающих найти приют в Европе, станет просто гигантским?

- В последнее время получили документальное подтверждение очень многие страшные преступления, которые совершала на этой войне российская сторона. Группы экспертов ООН, которые занимались расследованием этих преступлений, недавно выпустили предварительный рапорт, и из этого рапорта следует, что возрастной диапазон жертв совершенных российскими военными в Украине изнасилований  — от 4 до 82 лет. То, что Россия делает в Украине, совершенно ужасно, это не умещается в рамки военного права. Или международного права. И в этом контексте меня очень удивляет, что в Европе до сих пор находятся политики, у которых достает времени и внимания для того, чтобы думать, как можно помочь каким-то категориям граждан Российской Федерации.

Если же говорить о конкретной идее принимать в Европе уклонистов от мобилизации, то, наверное, следует для начала задуматься, сколько таких людей Европа готова принять. Из указа президента России следует, что речь может идти о миллионах мужчин, которым грозит получение мобилизационной повестки. Господин Шарль Мишель собирается всех их принять?

Допустим, Европа примет десять миллионов таких уклонистов. Где они будут жить? На какие деньги? Кто будет оплачивать их жизнь в Европе? Если Европа будет рассматривать этих людей как беженцев, чьим жизням угрожает опасность со стороны кремлевского режима, это будет означать, что Европа должна обеспечить этих людей жильем и социальными гарантиями. Это будет означать, что эти люди имеют право привезти в Европу свои семьи. Что для их детей нужно создавать школы. Как все это будет реализовываться?

Сейчас Европа тратит очень много ресурсов на помощь украинским беженцам. И это очень правильно. Если Европа начнет принимать российских уклонистов от мобилизации, как это в итоге будет выглядеть? В европейских центрах для беженцев будут бок о бок жить украинские женщины, сбежавшие от войны, на которой российские военные убивают их мужей, и вот эти российские мужчины, которые решили, что не хотят воевать?

Я не могу это представить. Шарль Мишель, наверное, может, а вот у меня не получается.

- Издание «Медуза» со ссылкой на свои источники в Кремле сообщило, что власти России собираются на этой неделе полностью закрыть границы для мужчин призывного возраста. Вчера появились данные, что в российские аэропорты поступили списки лиц, которым запрещен выезд из РФ. Если такое закрытие границ действительно произойдет, можно ли ожидать, что огромное количество россиян начнет пытаться покинуть Россию не через легальные пограничные пункты, а где-то тайком? Готовы ли к такому варианту развития событий эстонские пограничники?

- У эстонского государства есть четкие представления, как нужно действовать в таких ситуациях. Мы же хорошо помним, как в свое время в Эстонии велись долголетние дискуссии о том, как повысить защищенность нашей восточной границы, которая была с технической точки зрения практически неохраняемой. Там не было ни нормальной разметки, ни необходимой инфраструктуры. В конце концов там стали строить эту инфраструктуру и устанавливать спецтехнику. Делать все для того, чтобы граница была защищена. При этом были ведь и скептики, которые говорили, что все это слишком дорого. Теперь, наверное, все в Эстонии понимают, что эти работы надо было начать гораздо раньше и выделять на них еще больше денег.

Тем не менее, Эстония сейчас способна эффективно охранять свои границы. У Эстонии есть для этого ресурсы, у Эстонии есть для этого люди. Если подобная проблема приобретет очень значительные масштабы, встанет перед нами еще острее, наше правительство будет в состоянии принять и дополнительные меры. Для нашего государства это очень принципиальный вопрос.

Не стоит также забывать, как сравнительно недавно Россия и Беларусь сознательно привозили беженцев к границам Беларуси с Польшей и с Литвой. Это была совершенно целенаправленная враждебная деятельность против наших партнеров, и нет сомнений, что власти Эстонии уже тогда поняли, что вопросами безопасности на своей границе надо заниматься очень и очень серьезно.

- Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс в интервью CNN сказала, что Лондон призывает союзников сохранять решительную поддержку Украины и не поддаваться на бряцание ядерным оружием со стороны Владимира Путина. Трасс добавила, что Путин недооценил силу реакции свободного мира и что Запад не должен слушать сомнительные угрозы Путина. По словам Трасс, что действительно надо делать Западу, так это продолжать накладывать на Россию санкции и поддерживать Украину. Можно ли быть уверенным, что Запад так и будет поступать и что ядерный шантаж Кремля не принесет результата?

- Я думаю, что широта международной поддержки Украины, отражающей российскую агрессию, может быть очень сильным аргументом в дискуссиях с определенной частью русскоязычных жителей Эстонии. Некоторые из этих людей любят порой говорить, что остро критикуют Россию только Эстония, Латвия, Литва и Польша, которые якобы являются агрессивными государствами, которые перешли в риторике по поводу России все возможные дипломатические границы. Но если мы посмотрим на карту Европы, то мы найдем там большие и далеко находящиеся от России страны, которые о России высказываются так же, как это делаем мы. Например, Великобританию.

У Великобритании есть подкрепленное историческим опытом знание, что бывает, если начинать искать компромисс с диктатором. Что случается, если не реагировать на ранние стадии конфликта, затеянного диктатором. Британцы из истории знают, что поиски компромисса с диктатором смысла не имеют.

А если мы начнем говорить о созданной в Рамштайне коалиции в поддержку Украины, то заметим, что там ведь представлены и страны, которые находятся исключительно далеко от зоны нынешнего военного конфликта. Скажем, Япония и многие другие государства, расположенные далеко от Европы. Они могли бы сказать, что связанные с угрозами со стороны России риски их никак не касаются. Но они этого не делают. Они принимают самое активное участие в военной помощи Украине.

И в то же самое время невозможно назвать страны, которые считали бы возможным для себя высказываться сейчас в поддержку российской агрессии. Этого не делает даже Китай, этого не делает Индия. Напротив, от них идут очень четкие сигналы, что они выступают против этой войны.

В Европе же одной из самых дружественных по отношению к России стран десятилетиями была Финляндия. И вот прямо сейчас Финляндия закрывает для россиян въезд на свою территорию. Турция среди стран НАТО считалась на протяжении долгого времени государством, имеющим наиболее хорошие связи с Россией. Сейчас власти Турции очень акцентированно заявляют, что Анкара ни в коем случае не признает фейковые референдумы, которые Россия сейчас проводит на оккупированных территориях. Турция также не устает повторять, что никогда не признает и тот референдум, который был проведен в 2014 году в Крыму.

Сейчас не осталось даже таких стран, которые были бы готовы заявить о своем частичном понимании действий России. Уже нет никого такого, кто сказал бы, что, мол, не согласен с методами, которые применила Россия, но признает за ней право защищать ее национальные интересы.

Я могу допустить, что среди людей в Кремле и в Совете безопасности России есть такие, кто искренне полагает, что ядерным шантажом можно повлиять на западные общества и на западные политические круги, и повлиять таким образом, чтобы их воля к поддержке Украины ослабла. Однако на деле все происходит с точностью до наоборот. Россия начала войну со словами, что хочет не допустить расширения НАТО, но в итоге Финляндия и Швеция подали заявку на вступление в этот альянс. И сейчас эти ядерные угрозы только укрепляют западных лидеров в их намерениях поддерживать Украину всеми средствами, чтобы помочь ей победить в этой войне, помочь выгнать российские силы со всей украинской территории, включая, разумеется, Крым.

Смотрите передачу целиком в повторе!

Ключевые слова
Наверх