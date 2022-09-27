Студия Postimees: чревата ли мобилизация в России дополнительными рисками для безопасности Эстонии?

- Издание «Медуза» со ссылкой на свои источники в Кремле сообщило, что власти России собираются на этой неделе полностью закрыть границы для мужчин мобилизационного возраста. Вчера появились данные, что в российские аэропорты поступили списки лиц, которым запрещен выезд из РФ. Если такое закрытие границ действительно состоится, можно ли ожидать, что огромное количество россиян начнет пытаться покинуть Россию не через легальные пограничные пункты, а где-то тайком? Готовы ли к такому варианту развития событий эстонские пограничники?

- Глава Европейского совета Шарль Мишель сказал, что ЕС должен принять граждан РФ, которые пытаются покинуть страну. Очень хорошо известно, что далеко не все страны в Европе согласны с такой позиций, и, например, соседние с Россией государства ЕС считают прием тех же уклонистов от мобилизации высоким риском с точки зрения интересов своей национальной безопасности. Можно ли сказать, что некоторые крупные страны ЕС пока недооценивают такие риски? Может ли их позиция измениться, если приток россиян, желающих найти приют в Европе, станет просто гигантским?

- Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс в интервью CNN сказала, что Лондон призывает союзников сохранять решительную поддержку Украины и не поддаваться на бряцание ядерным оружием со стороны Владимира Путина. Трасс добавила, что Путин недооценил силу реакции свободного мира и что Запад не должен слушать от Путина его мнимые угрозы. По словам Трасс, что действительно надо делать Западу, так это продолжать накладывать на Россию санкции и поддерживать Украину. Можно ли быть уверенным, что Запад так и будет поступать и что ядерный шантаж Кремля не принесет результата?