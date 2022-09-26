EVEA предлагает расширить универсальную услугу и на предпринимателей-арендаторов

EVEA передала профильным комиссиям Рийгикогу, а также министерствам экономики и финансов обращение, указав на два аспекта, которые можно было бы учесть в поправках.

По оценке EVEA, сейчас без поддержки остаются те микро- и малые предприятия, которые работают на арендованных площадях. Договор о покупке электроэнергии заключают арендодатели, которые не попадают в число получателей льготной универсальной услуги. В результате арендаторы станут получать счет за аренду с учетом повышенной цены за электричество. EVEA предлагает узаконить доступ к универсальной услуге тем предприятиям, которые покупают электроэнергию через арендодателя.

Также, по оценке EVEA, несправедливо, что законопроект не исключает и не ограничивает право продавцов электричества штрафовать микро- и малые предприятия за смену пакета услуг.

Это делает получение универсальной услуги невозможным для микропредприятий, поскольку они не в состоянии оплатить такие штрафы. Между тем, эта категория предпринимателей в той же степени не защищена, как и бытовые потребители.