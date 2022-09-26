Поправки к Закону о рынке электроэнергии открывают доступ к универсальной услуге покупки электроэнергии микро- и малым предприятиям, что позитивно, однако законодатели могли бы включить в их число и предприятия, действующие на арендованных площадях, считает Ассоциация малых и средних предпринимателей (EVEA).
EVEA предлагает расширить универсальную услугу и на предпринимателей-арендаторов
EVEA передала профильным комиссиям Рийгикогу, а также министерствам экономики и финансов обращение, указав на два аспекта, которые можно было бы учесть в поправках.
По оценке EVEA, сейчас без поддержки остаются те микро- и малые предприятия, которые работают на арендованных площадях. Договор о покупке электроэнергии заключают арендодатели, которые не попадают в число получателей льготной универсальной услуги. В результате арендаторы станут получать счет за аренду с учетом повышенной цены за электричество. EVEA предлагает узаконить доступ к универсальной услуге тем предприятиям, которые покупают электроэнергию через арендодателя.
Также, по оценке EVEA, несправедливо, что законопроект не исключает и не ограничивает право продавцов электричества штрафовать микро- и малые предприятия за смену пакета услуг.
Это делает получение универсальной услуги невозможным для микропредприятий, поскольку они не в состоянии оплатить такие штрафы. Между тем, эта категория предпринимателей в той же степени не защищена, как и бытовые потребители.
Ассоциация призывает законодателей учесть два эти обстоятельства, чтобы не превратить в принципе хорошую инициативу в фикцию.