Ян Левченко ⟩ Зачем смотреть войну

Но теперь миром правят люди, родившиеся после Второй мировой войны и с детства знающие о ней только по картинкам. Когда самые страшные образы войны в виде узников концлагерей, утрамбованных в братские могилы человеческих останков и сожженных дотла городов превратились в кадры из образовательного фильма, пришла новая война. А с ней – ее старое лицо со знакомым выражением.
Оно очень будничное и деловитое. Советские фронтовые фотографы прикладывали огромные усилия, чтобы поймать правильный ракурс и нажать на спуск так, чтобы конечный результат можно было использовать в пропагандистских целях. Более поздняя традиция военного репортажа (Вьетнам, Ирак, Балканы) избегает создания икон и образцов героизма. Независимо от того, какими словами будет сопровождаться изображение, само оно бесстрастно и лишено ритуального пафоса, которым обросла летопись Второй мировой. После нее война подается как самый неприглядный вид человеческой деятельности. Фотохроника событий в Украине, которую ведут фотографы с международными аккредитациями, исходит из этой договоренности.
Напротив, российские фотографы, заехавшие в Украину вместе с оккупационными силами, снимают хорошо экипированных военных, исправную технику, красные флаги и раздачу пайков населению. Их задачи ясны. Даже при большом личном желании они не могут снимать то же самое, что их украинские и зарубежные коллеги. Сгоревшие вертолеты и танки с не успевшим разбежаться экипажем. Пожарных в огне и волонтеров среди руин. Дома, разграбленные мародерами, и трупы мирных жителей со следами пыток. Даже если корреспонденты российских агентств что-то из этого и видели, они все равно ничего не увидели. Разве что украдкой, о чем мы, возможно, узнаем, когда все закончится.