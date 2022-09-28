Ян Левченко ⟩ Зачем смотреть войну

Но теперь миром правят люди, родившиеся после Второй мировой войны и с детства знающие о ней только по картинкам. Когда самые страшные образы войны в виде узников концлагерей, утрамбованных в братские могилы человеческих останков и сожженных дотла городов превратились в кадры из образовательного фильма, пришла новая война. А с ней – ее старое лицо со знакомым выражением.

Оно очень будничное и деловитое. Советские фронтовые фотографы прикладывали огромные усилия, чтобы поймать правильный ракурс и нажать на спуск так, чтобы конечный результат можно было использовать в пропагандистских целях. Более поздняя традиция военного репортажа (Вьетнам, Ирак, Балканы) избегает создания икон и образцов героизма. Независимо от того, какими словами будет сопровождаться изображение, само оно бесстрастно и лишено ритуального пафоса, которым обросла летопись Второй мировой. После нее война подается как самый неприглядный вид человеческой деятельности. Фотохроника событий в Украине, которую ведут фотографы с международными аккредитациями, исходит из этой договоренности.