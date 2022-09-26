Богатые россияне еще могут купить въезд в ЕС: золотые паспорта хотят запретить

Продажа гражданства ЕС и выдача инвесторских виз россиянам должны быть остановлены. Этого потребовали евродепутаты еще в начале года после начала войны в Украине, инициированной Россией. Еврокомиссия обратилась к государствам-членам с призывом прекратить эту деятельность, однако паспортно-визовая торговля полностью не контролируется, так как она является источником дохода для некоторых стран ЕС.