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Богатые россияне еще могут купить въезд в ЕС: золотые паспорта хотят запретить

Инна-Катрин Хейн
Богатые россияне еще могут купить въезд в ЕС: золотые паспорта хотят запретить
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Анонимный российский солдат, сбежавший от мобилизации в Финляндию, показывает свой паспорт Российской Федерации французскому журналисту.
Анонимный российский солдат, сбежавший от мобилизации в Финляндию, показывает свой паспорт Российской Федерации французскому журналисту. Фото: Photo by Elias HUUHTANEN / AFP/Scanpix

Продажа гражданства ЕС и выдача инвесторских виз россиянам должны быть остановлены. Этого потребовали евродепутаты еще в начале года после начала войны в Украине, инициированной Россией. Еврокомиссия обратилась к государствам-членам с призывом прекратить эту деятельность, однако паспортно-визовая торговля полностью не контролируется, так как она является источником дохода для некоторых стран ЕС.

Финляндия была одной из стран, куда россияне стремились попасть с помощью туристических виз, но власти теперь решили запретить россиянам въезд в страну. При этом финская туристическая виза – не единственный способ передвижения россиян по региону ЕС, пишет mtvuutiset.fi.

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