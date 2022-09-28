ИНТЕРВЬЮ ⟩ Военачальник НАТО: грядет масштабная перестройка военной структуры альянса

– Наверное, такое случается, но при мне ни разу. Иногда, правда, бывает, что страны оказывают на Военный комитет давление, чтобы он изменил свою рекомендацию. В этом случае важно сохранить в обсуждениях Военного комитета максимальную близость к реалиям. Потому что после принятия решения все поворачиваются к Верховному главнокомандующему и говорят: хорошо, давайте сделаем это. И было бы странно в этот момент узнать, что это неосуществимо.

Бывает, что политический эшелон хочет сделать что-то в принципе реальное, но труднодостижимое. Например, военные рекомендуют подразделения определенного размера, а политики запрашивают больше. Попросить, разумеется, можно. Если вы, например, хотите обеспечить безопасность в ночном клубе и вам говорят, что тут достаточно одного вышибалы. Но кто-то может сказать, что он хочет троих.

Нет ничего плохого в том, что в клубе будет больше вышибал, пусть это и нецелесообразно. Всем странам-членам альянса придется внести свой вклад в увеличение числа вышибал. Поэтому дебаты по такому вопросу неизбежны.

– На июньском саммите в Мадриде был принят целый ряд политических решений. Какие темы сейчас стоят на повестке дня?

– Во-первых, принятие в Мадриде всех этих решений означает, что Военный комитет уже дал по ним свои рекомендации.