«Пола больше не было. Мы с женой как-то усеслись на корточки на куске панели размером метр на полтора, и посмотрели вниз, где сквозь восемь этажей зияла дыра», – рассказывал шахтер-пенсионер о своем чудесном спасении, после того как в его квартиру на девятом этаже в городе Торецк Донецкой области три дня назад попала российская ракета. Город расположен в непосредственной близости от линии фронта.
POSTIMEES В УКРАИНЕ ⟩ Женщина из прифронтового Торецка: «Путина нужно взять за одно место и сильно сдавить. Чего вы ждете там в Европе?»
«Сам не знаю, как мы с женой по краям панелей оттуда слезли. Я ничего не помню, это все было в состоянии шока, – сказал 56-летний мужчина, не пожелавший назвать свое имя. – Как мы выжили, одному Богу известно».
В девятиэтажке на улице Маяковского, в которую попала ракета, не погиб ни один житель, хотя в доме проживает немало семей, несмотря на бомбежку, которая продолжается уже более полугода.
Мужчина сказал, что за одно мгновение стал гол, сокол. «Я проработал шахтером [угольщиком] 18 лет, был шахтером первой категории. У меня была красивая, хорошая квартира. Сейчас, в мои 56 лет, единственное, что у меня есть, это одежда, которая на мне. Хотя нет, на самом деле я вру, рубашка не моя», – задумчиво сказал он, сидя на скамейке перед своим разрушенным домом.
Ударная волна от взрыва ракеты нанесла серьезный ущерб расположенному в том же дворе многоквартирному дому. В кухонное окно квартиры Натальи (65) и Александра (64) на втором этаже соседнего дома влетел бетонный осколок весом примерно в две сотни килограммов.
Это было похоже на пушечное ядро: оно разбило оконную раму, кухонный стол, большую часть кухонной мебели, а также пролетело насквозь стену между кухней и туалетом, разбив унитаз вдребезги. Расстояние между двумя домами сто метров.
«Вчера я попросила мужчин выбросить это чудище из окна. Четверо мужчин еле-еле подняли его. Невероятное везение, что нас в тот момент не было дома», – рассказала Наталья.
К счастью, за десять минут перед этим они пошли пить чай с друзьями, живущими в этом же доме. Когда они вернулись, большая часть квартиры была разрушена. «Дома мы даже в туалет сходить не можем. По сути, мы стали бомжами в один момент», – рассказала Наталья. Теперь они проживают с мужем в этом же доме, в квартире знакомого. Знакомый, бежавший из города, оставил им ключи от своей квартиры.
«Работники домоуправления пошли и посмотрели на наши развалины. Я просил их хотя бы оконные дыры закрыть, но они сказали, что у них выходные. Какие выходные, когда идет такая война, – возмущается Александр.
Так или иначе, теперь Наталья и Александр наконец договорились уехать из Торецка. Они не знают, куда направятся. У них нет детей, к которым можно было бы приехать.
Через 400 метров стоит следующий разрушенный дом. Летом в пятиэтажный жилой дом на улице Светлая попала ракета. Как и на улице Маяковского, ракета попала в верхний этаж здания.
В квартире, подвергнувшейся прямому попаданию, погибли двое мужчин. Аркадий (62 года), живший в соседней квартире, чудом остался невредимым вместе с женой. «Дверь их [покойных] квартиры влетела в нашу дверь, – сказал Аркадий. – Помню, меня очень удивило, как это в квартире продолжали гореть лампы».
Даже сегодня два верхних этажа подъезда стоят развалинами, потому что их никто не убирает.
«Есть ли у вас в Эстонии строители, которые могли бы снести два верхних этажа и накрыть их пленкой, чтобы хотя бы дождь не попадал внутрь? – спросила меня Галина (64 года), которая до сих пор живет на первом этаже того же подъезда. – А вы не могли бы забрать нас с собой?»
Галина живет в квартире с мужем и 34-летним сыном-инвалидом, у которого неизлечимая болезнь, вызывающая атрофию мышц. «Когда бомбят, у него сильные эпилептические припадки», – сказала его мать.
Галина сейчас ничем не может помочь своему сыну. Убежавшие бывшие коллеги по работе иногда присылают лекарства, но не более того. На вопрос, какая помощь больше всего сейчас нужна ее сыну, Галина ответила: «Сделайте так, чтобы война закончилась. Это больше всего помогло бы».
Галина очень конкретно относилась к войне: «Путина нужно взять за одно место и сильно сдавить. Чего вы ждете там в Европе?»
Например, потерявший свою квартиру на улице Маяковского из-за попадания российской ракеты мужчина был вовсе не столь категоричен в своем отношении: «Мне все равно, кто оставил меня квартиры, была ли то российская или украинская ракета. Я надеюсь, что тот, кто победит, потом поможет мне».
Однако Наталья и Александр, лишившиеся обстановки своей квартиры из-за осколка панели, явно люди из того же лагеря, что и Галина.
«Мы хотим вернуться, но только в том случае, если Торецк останется под Украиной, – подтвердила Наталья. – Если сюда придет какая-то ДНР, не может быть и речи о том, чтобы мы вернулись. Мы даже думать об этом не станем».
Печальная судьба ожидает город шахтеров Торецк. Бои идут примерно в полукилометре от границы города. Русские танки ведут прицельный огонь прямо по городу. Сегодня в городе было относительно спокойно, хотя ба-бах, ба-бах – звуки артиллерийского обстрела было слышно все время. К счастью, не так близко, как нам пришлось пережить в пятницу в Бахмуте.
На последнем блокпосту украинской армии перед Торецком нам дали довольно конкретную рекомендацию. «Сейчас в городе относительно тихо, но если вы услышите, как поблизости стреляют танки, валите оттуда к черту».