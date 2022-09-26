POSTIMEES В УКРАИНЕ ⟩ Женщина из прифронтового Торецка: «Путина нужно взять за одно место и сильно сдавить. Чего вы ждете там в Европе?»

«Сам не знаю, как мы с женой по краям панелей оттуда слезли. Я ничего не помню, это все было в состоянии шока, – сказал 56-летний мужчина, не пожелавший назвать свое имя. – Как мы выжили, одному Богу известно».

Фото: Дмитрий Котюх

В девятиэтажке на улице Маяковского, в которую попала ракета, не погиб ни один житель, хотя в доме проживает немало семей, несмотря на бомбежку, которая продолжается уже более полугода.

Мужчина сказал, что за одно мгновение стал гол, сокол. «Я проработал шахтером [угольщиком] 18 лет, был шахтером первой категории. У меня была красивая, хорошая квартира. Сейчас, в мои 56 лет, единственное, что у меня есть, это одежда, которая на мне. Хотя нет, на самом деле я вру, рубашка не моя», – задумчиво сказал он, сидя на скамейке перед своим разрушенным домом.

Фото: Дмитрий Котюх

Ударная волна от взрыва ракеты нанесла серьезный ущерб расположенному в том же дворе многоквартирному дому. В кухонное окно квартиры Натальи (65) и Александра (64) на втором этаже соседнего дома влетел бетонный осколок весом примерно в две сотни килограммов.

Это было похоже на пушечное ядро: оно разбило оконную раму, кухонный стол, большую часть кухонной мебели, а также пролетело насквозь стену между кухней и туалетом, разбив унитаз вдребезги. Расстояние между двумя домами сто метров.

Фото: Дмитрий Котюх