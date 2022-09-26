Вот это ажиотаж! ⟩ После обращения премьер-министра жители Эстонии бросились в магазины

Менеджер по закупкам Rimi Вайдо Падумяэ сказал в пятницу Postimees, что после выступления премьер-министра продажи некоторых групп товаров выросли. Например, стали скупать бакалею и средства гигиены.

Падумяэ отметил, что для выкладки товаров на полки может потребоваться время, но они готовы к повышенному спросу, и у магазинов с запасами проблем не будет. Коронапандемия преподала Rimi урок, и был разработан кризисный план поставок товаров.

«В том числе мы подписали договоры с потенциальными дополнительными партнерами на случай, если обычные партнеры не смогут удовлетворить наши потребности. Это должно гарантировать, что доступность товаров в Rimi не изменится», – заверил он.

В то же время Падумяэ признал, что такой ажиотаж требует больше рабочей силы. «Мы не могли предвидеть, что может возникнуть такой повышенный интерес, и никаких дополнительных сотрудников заранее не планировалось», – сказал он в пятницу.

Покупали батарейки, свечи и супы в банках

В понедельник менеджер по закупкам Rimi Талис Раак сказал Postimees, что самой большой паники удалось избежать. За неделю продажи различной бакалеи и полуфабрикатов в магазинах Rimi выросли на 30-50 процентов. «Основной ажиотаж был в пятницу, но довольно быстро сошел на нет. Также был небольшой рост продаж батареек и свечей», – сказал он.