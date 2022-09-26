Представители продовольственных магазинов сообщили Postimees, что после выступления премьер-министра Каи Каллас в четверг люди стали покупать продукты длительного хранения и другие вещи. Кроме того, стали запасаться электрогенераторами.
Вот это ажиотаж! ⟩ После обращения премьер-министра жители Эстонии бросились в магазины
Менеджер по закупкам Rimi Вайдо Падумяэ сказал в пятницу Postimees, что после выступления премьер-министра продажи некоторых групп товаров выросли. Например, стали скупать бакалею и средства гигиены.
Падумяэ отметил, что для выкладки товаров на полки может потребоваться время, но они готовы к повышенному спросу, и у магазинов с запасами проблем не будет. Коронапандемия преподала Rimi урок, и был разработан кризисный план поставок товаров.
«В том числе мы подписали договоры с потенциальными дополнительными партнерами на случай, если обычные партнеры не смогут удовлетворить наши потребности. Это должно гарантировать, что доступность товаров в Rimi не изменится», – заверил он.
В то же время Падумяэ признал, что такой ажиотаж требует больше рабочей силы. «Мы не могли предвидеть, что может возникнуть такой повышенный интерес, и никаких дополнительных сотрудников заранее не планировалось», – сказал он в пятницу.
Покупали батарейки, свечи и супы в банках
В понедельник менеджер по закупкам Rimi Талис Раак сказал Postimees, что самой большой паники удалось избежать. За неделю продажи различной бакалеи и полуфабрикатов в магазинах Rimi выросли на 30-50 процентов. «Основной ажиотаж был в пятницу, но довольно быстро сошел на нет. Также был небольшой рост продаж батареек и свечей», – сказал он.
Руководитель по коммуникации Selver Риво Вески сказал, что в их магазинах в прошлую пятницу объем продаж в категории товаров длительного хранения местами почти удвоился. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года за выходные дни было продано на 80 процентов больше супов в банках, на 70 процентов больше полуфабрикатов, на 40 процентов больше сливочного масла и маргарина, на 30 процентов больше сухих завтраков, на 25 процентов больше детских товаров и детского питания. Кроме того, было продано больше, чем раньше кофе и какао, яиц и приправленного мяса.
«Рост продолжился и в субботу, в воскресенье накопление запасов уже не наблюдалось на уровне, сравнимом с пятницей. Мы также заметили большее количество заказов в интернет-магазине, который является единственным в Эстонии, предлагающим доставку на дом по всей стране», – сказал он.
Вески подвел итоги выходным, сказав, что нельзя сказать, что шопинг достиг масштабов паники или что полки магазинов были опустошены. «Товара по-прежнему хватает, и после более крупных закупок делаются более крупные заказы, чтобы на полках не было пустот», – сказал он.
Руководитель по коммуникации Coop Мартин Мийдо говорит, что обращение премьер-министра не вызвало паники в их магазинах. «После короновируса и войны, которая началась весной, люди за несколько лет четко осознали для себя потребность в определенных запасах, благодаря чему во многих домах уже некоторое время есть необходимые запасы, поэтому на прошлой неделе обращение премьер-министра не вызвало паники в магазинах», – уточняет он.
Вырос спрос на электрогенераторы и канистры
Помимо продуктов питания обращение премьер-министра о возможном отключении электроэнергии также заставило людей в пятницу и на выходных покупать электрогенераторы. Менеджер по маркетингу Stokker Eesti Асти Пирон рассказал Postimees, что после выступления премьер-министра спрос на электрогенераторы вырос и до сих пор не уменьшился. Продажи канистр также немного выросли. Однако процентное сравнение он указывать не стал, поскольку интерес к электрогенераторам с начала года выше, чем в предыдущие годы.
Пирон говорит, что 80 процентов клиентов Stokker – это предприятия, но после выступления премьер-министра генераторы стали покупать больше частных потребителей. «За каждой компанией стоят и частные потребители, и в нашем ассортименте есть подходящие генераторы для тех и других», – добавил он.
По его словам, на данный момент по количеству больше всего проданы самые дешевые генераторы. «Более мощные устройства также популярны, поскольку клиенты Stokker уже более осведомлены и могут оценить преимущества более мощного устройства и то, какое потребление электроэнергии им необходимо гарантировать», – добавил менеджер по маркетингу.