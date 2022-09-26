Финский вице-президент FIS опроверг слова генсека о скором допуске России

Вице-президент Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) финн Мартти Ууситало заявил Ilta-Sanomat, что слова генерального секретаря организации Мишеля Виона о возможности возвращения россиян на международные старты в декабре или феврале были неверно истолкованы и этого пока не произойдет.

Bild и норвежское издание VG сообщили, что Вион на конференции Forum Nordicum в Словении допустил скорое возвращение россиян на международные старты. По его словам, это могло бы произойти в декабре или на чемпионате мира в феврале, но для принятия такого решения должна быть рекомендация МОК.

Ууситало сказал, что общался с Вионом вскоре после этих публикаций и заявления генсека «были явно неверно поняты». «Сейчас такого желания (вернуть россиян и белорусов) нет и обсуждений по этому поводу не было», — сказал Ууситало.

По его словам, для возвращения россиян требуется как минимум прекращение боевых действий. «В нужное время спорт может помочь навести мосты, но это время еще не пришло, и никто в совете FIS не поднимал эту тему», — добавил он.