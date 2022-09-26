Комиссия по культуре ознакомилась с планом перехода на единое эстоноязычное обучение

По словам заместителя председателя комиссии Лийны Керсна, Министерство образования и науки за короткий срок провело интенсивную работу по подготовке законопроекта и обновлению программы деятельности для перехода на эстоноязычное образование. В основе документов лежат амбициозные цели правительственной коалиции.

«К переходу на эстоноязычное обучение необходимо подходить комплексно. Предложенное в законопроекте решение, согласно которому переход начнется с дошкольного образования и основной школы, – крайне необходимо. Это поможет подготовить детей к обучению на эстонском языке на следующей ступени образования, – отметила Керсна. – Цель законопроекта – полностью перейти на эстоноязычное обучение к 2030 году. Помимо прочего, для этого необходимы подготовка большего числа учителей, системное консультирование образовательных учреждений, разработка методических материалов, повышение зарплаты и улучшение условий труда учителей, а также образование по интересам на эстонском языке».

Член комиссии Марко Шорин сказал, что над законопроектом и программой деятельности проведена комплексная работа.

«Мы должны учитывать, что сейчас школы с эстонским и русским языком обучения существуют как две параллельные системы», – отметил Шорин. Он выразил надежду, что законопроект поможет успешно объединить две системы и создать единое эстоноязычное образование.