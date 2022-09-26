Волна ночных краж: полиция задержала подозреваемых

Оперативный руководитель Лыунаской префектуры Оттомар Вирк рассказал, что сегодня около трех часов ночи в полицию поступило сообщение, что в волости Тарту в магазине Кырвекюла было разбито дверное стекло и из магазина украдены алкогольные напитки, передает пресс-служба полиции.

«Патрули, прибывшие на место инцидента, преступников не поймали. Тем не менее, на месте мы получили полезную информацию об автомобиле, который отъехал от магазина, и едущих на нем лицах. Патрули начали в этом районе поиски соответствующего описанию автомобиля, когда в четыре часа поступило сообщение, что некоторое время назад был взломан магазин Ройу и была предпринята попытка кражи алкоголя. Однако когда вмешался местный житель, воры выбежали из магазина и скрылись в ближайшем лесу», – рассказал Вирк.

Он отметил, что, помимо обычных полицейских патрулей, для поимки преступников привлекли сотрудников группы быстрого реагирования с дроном и полицейского со служебной собакой, последняя возле магазина взяла след возможных и привела стражей порядка к комплексу зданий в нескольких сотнях метров. Полиция задержала у дома двоих мужчин, которые подозреваются в кражах, совершенных сегодня ночью.

Мужчины 23 и 24 лет были арестованы и доставлены в учреждение заключения. Оба мужчины ранее привлекались к уголовной ответственности за аналогичные преступления.