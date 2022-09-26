В ночь на понедельник в ходе полицейской операции в Тартумаа задержали двух мужчин, подозреваемых как минимум в двух кражах, совершенных в ту же ночь.
Волна ночных краж: полиция задержала подозреваемых
Оперативный руководитель Лыунаской префектуры Оттомар Вирк рассказал, что сегодня около трех часов ночи в полицию поступило сообщение, что в волости Тарту в магазине Кырвекюла было разбито дверное стекло и из магазина украдены алкогольные напитки, передает пресс-служба полиции.
«Патрули, прибывшие на место инцидента, преступников не поймали. Тем не менее, на месте мы получили полезную информацию об автомобиле, который отъехал от магазина, и едущих на нем лицах. Патрули начали в этом районе поиски соответствующего описанию автомобиля, когда в четыре часа поступило сообщение, что некоторое время назад был взломан магазин Ройу и была предпринята попытка кражи алкоголя. Однако когда вмешался местный житель, воры выбежали из магазина и скрылись в ближайшем лесу», – рассказал Вирк.
Он отметил, что, помимо обычных полицейских патрулей, для поимки преступников привлекли сотрудников группы быстрого реагирования с дроном и полицейского со служебной собакой, последняя возле магазина взяла след возможных и привела стражей порядка к комплексу зданий в нескольких сотнях метров. Полиция задержала у дома двоих мужчин, которые подозреваются в кражах, совершенных сегодня ночью.
Мужчины 23 и 24 лет были арестованы и доставлены в учреждение заключения. Оба мужчины ранее привлекались к уголовной ответственности за аналогичные преступления.
У магазина Ройу также был обнаружен автомобиль Peugeot светлого цвета, который наблюдательные местные жители видели на обоих местах происшествия и в котором находились товары, украденные из магазинов. Машину вместе с найденными товарами доставили во двор полицейского отделения. Точные обстоятельства случившегося полиция выяснит в рамках уголовного производства, в ходе которого, в том числе, будет выяснено, есть ли основания подозревать задержанных в совершении сегодня ночью магазинных краж также в Табивере и Каркси-Нуйа.
Вирк подчеркнул, что столь быстрой поимки подозреваемых удалось добиться во многом благодаря активным местным жителям, которые в ночное время заметили подозрительную активность возле магазинов, скрывшийся с места происшествия автомобиль, а также сбежавших лиц, информация о которых была передана полиции очень быстро и подробно. «Такие наблюдения и поддержка всегда являются большой помощью для полиции, но если вы заметите подозрительную активность, вам точно не следует подвергать себя опасности, а лучше держаться на безопасном расстоянии и давать полиции информацию, необходимую для поимки преступников», – подчеркнул Вирк.
Среди прочего, он также отметил, что запись с камеры наблюдения в очередной раз очень помогла в установлении личности подозреваемых и их автомобиля, поэтому он также напоминает другим владельцам магазинов время от времени проверять свои устройства и следить за их исправностью.