МИД Эстонии обновил предупреждение о поездках в Россию

«В связи с военными действиями России мы советуем не ездить в Россию без крайней необходимости и полностью избегать поездок в районы, граничащие с Украиной. Мы просим граждан Эстонии, временно пребывающих в России, взвесить важность своего пребывания в России и по возможности вернуться в Эстонию», – говорится в сообщении МИД.

Министерство отмечает, что обладатели двойного гражданства – эстонского и российского – должны учитывать, что Российская Федерация рассматривает их в России как российских граждан, а возможности Эстонии по оказанию консульской помощи ограничены. Граждан Эстонии, временно пребывающих в России, просят зарегистрировать свое пребывание на сайте Министерства иностранных дел.