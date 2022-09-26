Министерство иностранных дел Эстонии обновило предупреждение о поездках в Россию и призывает по возможности воздержаться от посещения РФ.
МИД Эстонии обновил предупреждение о поездках в Россию
«В связи с военными действиями России мы советуем не ездить в Россию без крайней необходимости и полностью избегать поездок в районы, граничащие с Украиной. Мы просим граждан Эстонии, временно пребывающих в России, взвесить важность своего пребывания в России и по возможности вернуться в Эстонию», – говорится в сообщении МИД.
Министерство отмечает, что обладатели двойного гражданства – эстонского и российского – должны учитывать, что Российская Федерация рассматривает их в России как российских граждан, а возможности Эстонии по оказанию консульской помощи ограничены. Граждан Эстонии, временно пребывающих в России, просят зарегистрировать свое пребывание на сайте Министерства иностранных дел.
Консульскую помощь можно получить только в посольстве Эстонии в Москве. Если, вы, например, потеряете свой паспорт, то вам придется самостоятельно пойти в посольство, чтобы получить временный заменяющий документ, с которым можно покинуть страну. Помощь в других ситуациях (особенно, если получатель находится не в Москве) крайне осложнена и требует времени.