Таллиннцы могут обратиться за бесплатной юридической помощью

Помощь оказывают студенты юридических факультетов эстонских вузов и волонтеры. В ходе консультаций не составляются никакие судебные или внесудебные документы, а также заявления.

Бесплатную консультацию можно получить с 12 до 17 часов по телефонным номерам 631 3002, 644 9501 и 631 4466 или отправив письмо на адрес электронной почты ejl@juristideliit.ee.

Согласно договору о сотрудничестве, заключенному между Союзом юристов Эстонии и Управой района Ласнамяэ, студенты юридических факультетов будут оказывать бесплатную юридическую помощь также на месте в здании районной управы. Прием открыт по четвергам с 13 до 17 часов на третьем этаже районной управы (Палласти, 54).