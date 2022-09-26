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Таллиннцы могут обратиться за бесплатной юридической помощью

rus.postimees.ee
Таллиннцы могут обратиться за бесплатной юридической помощью
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Фото: Shutterstock

Союз юристов Эстонии продолжает проводить бесплатные юридические консультации, до 9 декабря 2022 года с вопросами можно обратиться по электронной почте или по телефону.

Помощь оказывают студенты юридических факультетов эстонских вузов и волонтеры. В ходе консультаций не составляются никакие судебные или внесудебные документы, а также заявления.

Бесплатную консультацию можно получить с 12 до 17 часов по телефонным номерам 631 3002, 644 9501 и 631 4466 или отправив письмо на адрес электронной почты ejl@juristideliit.ee.

Согласно договору о сотрудничестве, заключенному между Союзом юристов Эстонии и Управой района Ласнамяэ, студенты юридических факультетов будут оказывать бесплатную юридическую помощь также на месте в здании районной управы. Прием открыт по четвергам с 13 до 17 часов на третьем этаже районной управы (Палласти, 54).

Более подробная информация о проведении Правовых аптек и оказании юридической помощи – на сайте Союза юристов Эстонии www.juristideliit.ee, по телефону 6313002 или на странице EJL в социальной сети Facebook.

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