Ярким солнцем, веселой музыкой и живым морем национальных костюмов встретила 24 сентября Нарва. Более 300 гостей и участников танцевальных коллективов посетили фестиваль народного танца в честь 120-летнего юбилея эстонского хореографа, историка и педагога Улло Тооми.
Праздник народного танца в Нарве
По мнению одного из организаторов праздника и участника коллектива традиционного эстонского танца Тайво Аясте, этот праздник не просто овеян памятью Улло Тооми, но и является живой нитью истории эстонских традиций, соединяющей 19 и 21 век. Тайво Аясте отмечает, что так необходимый современному обществу своеобразный культурологический мост между прошлым и будущим, сегодня строится именно на основе изучения исторического наследия Улло Тооми, и воссоздания народного танца, а это привлекает молодежь.
«Именно поэтому молодые нарвитяне, преподаватели танца, с таким желанием готовились, а теперь участвуют благодаря помощи многих организаций, заинтересованных в поддержке национальной культуры, – говорит Тайво. – Благодаря этой юбилейной дате, спустя десятилетия, праздник народного танца пришел в Нарву, и сегодня каждый может приобщиться к творчеству Улло Тооми».
Праздник танца состоялся под открытым небом нового парка EV 100, открытого к 100 -летию независимости Эстонии, что красочно демонстрирует национальную направленность мероприятия. Музыкальный ансамбль фольклорной музыки Виру Нигула своей зажигательной музыкой создал удивительную атмосферу единения между зрителями и участниками фестиваля.
Уникальность этого веселого фестиваля кроется в самой тематике, посвященной легендарному автору книги о народном танце Улло Тооми, которому удалось создать систему подготовки преподавания и исполнения традиционного эстонского танца. На этапе подготовки праздника танца организаторы наладили творческий контакт с сотрудниками Музея народного танца, которые не только поддержали инициативу молодых активистов Нарвы в желании появления в городе постоянного праздника народного танца, но и приняли живейшее участие в самом мероприятии.
Вниманию гостей и участников фестиваля был представлен уголок культурного наследия народного эстонского танца, в виде палатки музея, в которой присутствовала часть экспозиции, посвященной жизни и творчеству Улло Томми.
По словам сотрудников Музея народного танца Эгиля Топпи и Ангелы Арасте, такие праздники в Ида-Вирумаа укрепляют понимание многообразия культур в Эстонии, что является основой для здорового общества, способного преодолеть любые проявления нетерпимости. «Для нас очень важно увидеть, насколько это нужно для самим людям, особенно если это касается молодежи, – отмечает Эгиль Топпи. – Когда люди улыбаются, шьют национальные костюмы, поют, изучают и исполняют танцы, веселятся, тогда мы точно знаем – память жива, традиции дружбы между народами в творчестве продолжаются. А это значит – места для вражды нет».
Именно об этом говорит и организатор праздника, руководитель MTÜ Wildstream Артем Поляк. По его мнению, народный танец – это не только символ национальной самоидентичности, но язык международного диалога, не требующего подписанных политических договоров. Сами люди, встроенные в культурный обмен через музыку, песни, танец являются гарантией мира и созидания.
Действительно, Нарва всегда славилась своим национальным многообразием, а потому, помимо 10 истинно народных эстонских танцев из легендарной книги Улло Тооми, были представлены еще традиционные чувашские и украинские танцы.
Представитель Чувашского общества в Нарве Зоя Иванова считает, что изучение культуры народов, которые живут рядом, является лучшим средством от взаимных обид и претензий. «Я всю жизнь проработала рядом с эстонцами, русскими, украинцами, поляками, белорусами. Мы изучали песни, кухню, традиции, делились своими рецептами и советами по быту. Это важно, когда с одной стороны ты сохраняешь свое, а с другой – погружаешься в соседнюю культуру, – говорит Зоя. –Сейчас важно иметь объединяющее что-то. Вот мы создали общество чувашской культуры в 2003 году, и нам стало легче доносить свой этнос до других, знакомить людей с нашими традициями. Вот представляем танцы».
С настроением своих чувашских коллег полностью согласна руководитель танцевального коллектива украинской общины Ирина Лобанова. Она глубоко убеждена, что танец – это самый короткий путь к взаимопониманию между народами.
«Этот праздник национального эстонского танца, на самом деле, демонстрирует единение наших культур и различия наших особенностей в многонациональной дружной семье народов Эстонии, – рассказывает Ирина. – радует, что интерес к украинской культуре не ослабевает. Наше общество в Нарве существует уже с 1996 года, и мы пригласили наших друзей из Таллинна, вот участвуем в таком фестивале».
Действительно, национальные связи между городами дают возможность проводить творческие встречи и мероприятия на высоком уровне. По мнению представителя украинской общины Таллинна, кулинара Мирослава Писаревского, в мире достаточно вопросов, которые разъединяют и ссорят людей, и в первую очередь война в Украине, из-за которой настроения у многих различны.
«Мы не хотим конфронтации, но мы за право быть независимыми, за право сохранять свою национальную культуру. Сегодня, находясь в Эстонии, мы можем полноправно оставаться украинцами, представлять свой этнос, свою культуру и обычаи наравне с другими народами этой замечательной страны, – говорит Мирослав. – Сегодня это происходит через яркий праздник народного танца, в котором участвует и наш коллектив. А мы, со своей стороны, знакомим жителей Ида-Вирумаа с традиционными изделиями народных промыслов и национальной кухни Украины, в которых есть частичка нашего горячего украинского сердца».
Впервые танцевальные коллективы изучили и исполнили танцы, которые были рекомендованы организаторами праздника из собранной коллекции по системе хореографа Улло Тооми.
«Значение научного и практического вклада Улло Тооми в сфере культуры для народов Эстонии переоценить трудно. Мы рады, что нашли взаимопонимание и с представителями музеев, фондов, министерств, что смогли убедить творческие коллективы изучить хореографию по книге Улло Тооми и принять участие в нашем празднике народного танца, – восторженно говорит Артем Поляк. – Надеемся, что те 10 коллективов и 300 горожан, принявших участия в нашем празднике, только первые ласточки традиционного ежегодного танцевального фестиваля».
Символично, что в день праздника народного танца в Нарве под эгидой 120 -летия Улло Тооми, отмечается День народов Эстонии. 24 сентября в память о первом Форуме народов Эстонии, собравшемся в 1988 году, который был посвящен всем проживающим в Эстонии народам. Именно на нем было положено начало восстановлению независимости нашей страны. Именно его участники провозгласили готовность всех народов Эстонии поддержать стремление эстонской нации к восстановлению независимости и созданию демократического государства.
По словам соорганизатора праздника Яааны Линно, главным отличием праздника, является единое начало – совместный танец.
«Своеобразие нашего фестиваля народного танца в том, что он интерактивен. В самом танце принимают участия не только танцевальные коллективы, но и гости праздника, – рассказывает Яаана. – Принять участие в фигурах, хороводах, парных танцах, могут все желающие зрители. Это и есть символ нашего эстонского единства – разнообразия культур»!
Будем надеяться, что на следующий год организаторы праздника найдет поддержку не только у тех, кто в этом году протянул руку помощи в лице Министерства культуры Эстонии, фонда «Интеграция», Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit, Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond и MTÜ Wildstream совместно с MTÜ Aktiivsed Noored, но и новые имена государственных, общественных и частных организаций.