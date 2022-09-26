Праздник народного танца в Нарве

Уголок культурного наследия Улло Томми Фото: Денис Антонов

Вниманию гостей и участников фестиваля был представлен уголок культурного наследия народного эстонского танца, в виде палатки музея, в которой присутствовала часть экспозиции, посвященной жизни и творчеству Улло Томми.

Сотрудники Музея народного танца Эгиль Топпи и Ангела Арасте Фото: Денис Антонов

По словам сотрудников Музея народного танца Эгиля Топпи и Ангелы Арасте, такие праздники в Ида-Вирумаа укрепляют понимание многообразия культур в Эстонии, что является основой для здорового общества, способного преодолеть любые проявления нетерпимости. «Для нас очень важно увидеть, насколько это нужно для самим людям, особенно если это касается молодежи, – отмечает Эгиль Топпи. – Когда люди улыбаются, шьют национальные костюмы, поют, изучают и исполняют танцы, веселятся, тогда мы точно знаем – память жива, традиции дружбы между народами в творчестве продолжаются. А это значит – места для вражды нет».

По его мнению Артема Поляка, народный танец – это язык международного диалога Фото: Денис Антонов

Именно об этом говорит и организатор праздника, руководитель MTÜ Wildstream Артем Поляк. По его мнению, народный танец – это не только символ национальной самоидентичности, но язык международного диалога, не требующего подписанных политических договоров. Сами люди, встроенные в культурный обмен через музыку, песни, танец являются гарантией мира и созидания.

Нарва всегда славилась своим национальным многообразием Фото: Денис Антонов

Действительно, Нарва всегда славилась своим национальным многообразием, а потому, помимо 10 истинно народных эстонских танцев из легендарной книги Улло Тооми, были представлены еще традиционные чувашские и украинские танцы.

Танцевальный коллектив Чувашского общества в Нарве Фото: Денис Антонов