В Йыгевамаа более тысячи домохозяйств остались без электричества

По словам пресс-секретаря Elektrilevi Рети Меэма, из-за короткого замыкания отключилась одна из отходящих от подстанции в районе Йыгева линий питания. Она доставляет ток до 1071 клиента, поэтому отключение и было таким обширным. По состоянию на 15 часов число обесточенных домохозяйств составляло чуть больше 700.

По словам пресс-секретаря, компания занимается поиском района короткого замыкания и выяснением причин. Согласно карте отключений Elektrilevi, аварию планируется ликвидировать к пяти часам.