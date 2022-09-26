В понедельник из-за произошедшего в неизвестном месте короткого замыкания более чем в тысяче домохозяйств Йыгевамаа пропало электричество.
В Йыгевамаа более тысячи домохозяйств остались без электричества
По словам пресс-секретаря Elektrilevi Рети Меэма, из-за короткого замыкания отключилась одна из отходящих от подстанции в районе Йыгева линий питания. Она доставляет ток до 1071 клиента, поэтому отключение и было таким обширным. По состоянию на 15 часов число обесточенных домохозяйств составляло чуть больше 700.
По словам пресс-секретаря, компания занимается поиском района короткого замыкания и выяснением причин. Согласно карте отключений Elektrilevi, аварию планируется ликвидировать к пяти часам.
По словам Меэма, приоритетным клиентом является Elisa. «Приоритетный клиент – это провайдер жизненно важной услуги, – пояснила она. – При авариях мы прежде всего восстанавливаем подачу электричества клиентам, которые оказывают жизненно важную услугу, или если обесточивание представляет угрозу для человеческой жизни».