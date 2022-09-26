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Жители эстонской деревни обустроили для себя подвал, который может служить и бомбоубежищем

Лаури Мутсо
Жители эстонской деревни обустроили для себя подвал, который может служить и бомбоубежищем
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Аннели Коппель.
Аннели Коппель. Фото: Mailiis Ollino

Община деревни Линди в Пярнумаа отремонтировала подвал старой школы, чтобы использовать его в качестве первого в Эстонии общинного подвала. Он также является общественным бомбоубежищем.

Владелица кафе Lindi Аннели Коппель рассказала, что подвал здания школы много лет пустовал, поскольку само здание не использовалось. Несколько лет назад местные жители снова сочли здание нужным. Однако большой подвал здания не ремонтировался до этого года и находился в плачевном состоянии. Но в деревне знали, что в былые времена это была очень хорошая кладовая, в которой сохранялась в достаточной мере прохлада.

«А в случае чего, у нас общий запас продуктов»

Аннели Коппель, член общества деревни Линди

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