Гражданин России незаконно пробрался в Эстонию: его поймали на автобусной остановке

Пограничники установили, что незаконное пересечение границы произошло на сапборде в устье реки Нарва вскоре после часа ночи, после чего сразу приступили к выяснению точных обстоятельств происшествия и поиску человека. В районе было задействовано несколько дополнительных патрулей, собачий патруль, территория была оцеплена.

Около 4:30 38-летний мужчина был задержан возле пограничного перехода, у одной из автобусных остановок Нарва-Йыэсуу. Мужчину для производственных мероприятий доставили в Нарвский погранпункт, где в его отношении составили производство о проступке, оштрафовали и отправили обратно в Россию.

По словам главы отдела надзора за границей и миграцией бюро погранохраны Идаской префектуры Ээрика Пургеля, с февраля государственная граница Эстонии усиленно охраняется, и дополнительные проверки будут продолжаться. «В данном случае это был незаконный переход границы, который был совершен в страхе перед объявленной в соседней стране мобилизацией», – сказал он, добавив, что на данный момент заметного роста миграционного давления не наблюдается, но они, конечно, к готовы к такому развитию событий. – Мы внимательно следим за ситуацией и при необходимости направим к границе дополнительные силы. Мы отрабатывали такие ситуации вместе с нашими партнерами по учениям и знаем, как это быстро организовать».