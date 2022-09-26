Об этом и не только - в тележурнале «Новости в 7». Каждый рабочий день в 19:00 ведущие программы Дмитрий Кукушкин и Майя Виленчик, и наши корреспонденты знакомят страну с важной и интересной информацией из разных уголков Эстонии и из-за рубежа.
«Новости в 7» за 26 сентября: Путин «три-два-раз», деликатесы с миногой и как стать пилотом?
Сегодня в выпуске:
- В субботу у посольства Российской Федерации в Таллинне прошла акция протеста против мобилизации и агрессивной войны в Украине. Кто принял участие в пикете и с какими лозунагми пришли протестующие?
- Короткие новости: сколько смогут продержаться без электричества больницы Эстонии, о контроле на границе с Финляндией и закрытии бассейна.
- Фирма Telia отключит свою сеть 3G: кого это может коснуться, и что за технологии придут на смену - разбирался наш корреспондент.
- В Нарва-Йыэсуу прошел традиционный фестиваль миноги, в рамках которого местный ресторатор представил сборник рецептов блюд с использованием этого удивительного создания, которое на самом деле и не рыба вовсе!
- Новости со всего света: подробности стрельбы в Удмуртии и Усть-Илимске, ураган в Канаде
- Как стать пилотом, где учат управлению "стальной птицей" и какие заболевания могут стать препятствием для получения права на управление воздушным судном - в репортаже нашей съёмочной группы.
Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на «Канале 7» за 26 сентября.