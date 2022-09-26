«Новости в 7» за 26 сентября: Путин «три-два-раз», деликатесы с миногой и как стать пилотом?

Сегодня в выпуске:

- В субботу у посольства Российской Федерации в Таллинне прошла акция протеста против мобилизации и агрессивной войны в Украине. Кто принял участие в пикете и с какими лозунагми пришли протестующие?

- Короткие новости: сколько смогут продержаться без электричества больницы Эстонии, о контроле на границе с Финляндией и закрытии бассейна.

- Фирма Telia отключит свою сеть 3G: кого это может коснуться, и что за технологии придут на смену - разбирался наш корреспондент.

- В Нарва-Йыэсуу прошел традиционный фестиваль миноги, в рамках которого местный ресторатор представил сборник рецептов блюд с использованием этого удивительного создания, которое на самом деле и не рыба вовсе!

- Новости со всего света: подробности стрельбы в Удмуртии и Усть-Илимске, ураган в Канаде

- Как стать пилотом, где учат управлению "стальной птицей" и какие заболевания могут стать препятствием для получения права на управление воздушным судном - в репортаже нашей съёмочной группы.