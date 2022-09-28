Мнение ⟩ Культурологический аспект войны: разрушается сама атмосфера Европы

После краха Советского Союза одни государства, возникшие на его развалинах, стали более демократичными, другие – менее. Но в каждом из них, в столицах и маленьких городках, в селах и в курортных поселениях, стали образовываться особые социальные ландшафты. Теперь уже никто не мог приписать их авторство советской власти или даже местным политическим элитам. У городской жизни появилось достоинство, которое теперь могло существовать и развиваться, так сказать, не исподтишка.

Этой весной нам довелось прожить два месяца в Ереване и три месяца в Вентспилсе, с частыми приездами в Ригу и с коротким визитом в Эстонию. Мы заметили, что при всем отличии Армении и Латвии и даже Латвии и Эстонии, с их близостью и соседством, в каждой из стран, в каждом из городов, где мы жили или куда даже ненадолго приезжали, можно было почувствовать свою атмосферу. Ее «надышали» за время, прошедшее после 1991 года, местные сообщества. А во многом в нее внесли свой вклад и приезжие, которые входили в эти сообщества надолго или эпизодически.