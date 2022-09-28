Мнение ⟩ Культурологический аспект войны: разрушается сама атмосфера Европы

Происходящая сегодня война, развязанная Россией против Украины, обостряет конфликты по всему миру – Китай и Тайвань, Сербия и Косово, Армения и Азербайджан, Таджикистан и Кыргызстан. Все это заставляет по-новому и с особенной остротой переживать шаткость многих окружающих явлений, казавшихся если не естественными, то, во всяком случае, привычными и налаженными.
Хрупкость мира за пределами зоны военных действий. Ограничение возможности свободно перемещаться. Уязвимость быта. И не только налаженного быта, как такового («каждую неделю мы ходим в этот супермаркет на углу»), но и особого уклада повседневной жизни, сложившегося в разных постсоветских городах и государствах. Эти создававшиеся в каждой стране, каждом городе и районе уклады придают жизни достоинство в конкретном месте – вне зависимости от того, о бедной стране мы говорим, или об относительно богатой.
Советский Союз охватывал множество разных культур. Нельзя сказать, что своеобразие этих культур вовсе не учитывалось при управлении из центра. Но все же унификаторские тенденции были очень сильны. А обаяние повседневной жизни, присущее Таллинну, Паланге, Риге, Дилижану, Ташкенту, шутливые клички мест, улиц и памятников, уличная и рыночная торговля, прогулки в парках и посещение танцплощадок пожилыми парами, – все это в советском публичном пространстве было как будто незаконнорожденным.
Журналисты и авторы путеводителей или вовсе не замечали обаяния конкретных городов, или писали о нем так, словно его тоже произвела на свет коммунистическая партия – как всегда, дружными и несколько надрывными усилиями. Это можно объяснить тем, что в СССР почти ничего не могло исходить от местных сообществ – только от партии и правительства.