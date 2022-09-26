Видео ⟩ Ложное обвинение? В истории жительницы Таллинна, которая обвиняет таксиста в домогательствах, есть нестыковки

Поздно вечером 22 августа молодая жительница Таллинна решила поехать домой на такси. Она выбрала фирму Bolt и за ней приехал таксист грузинского происхождения. «Я попросила его остановиться перед моим домом, чтобы я могла выйти из такси. Но он поехал дальше, в темный переулок», – написала она в социальных сетях.

«Внезапно он перебрался на заднее сиденье и начал меня лапать. Я закричала и попыталась сбежать. В итоге сумела выбраться из машины, но это было еще не все. Он побежал за мной, пытался меня остановить», – описала она, как приятный день принял якобы ужасающий оборот.