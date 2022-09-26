«Когда я увидела это видео, многое для меня было совсем другим по сравнению с тем, что я помнила», – говорит девушка, которая обвиняет таксиста Bolt в попытке домогательства. Ее первоначальный рассказ о случившемся не полностью соответствует тому, что видно на записи камеры видеонаблюдения.
Для подписчиков
Видео ⟩ Ложное обвинение? В истории жительницы Таллинна, которая обвиняет таксиста в домогательствах, есть нестыковки
Ложное обвинение? В истории жительницы Таллинна, которая обвиняет таксиста в домогательствах, есть нестыковки
Поздно вечером 22 августа молодая жительница Таллинна решила поехать домой на такси. Она выбрала фирму Bolt и за ней приехал таксист грузинского происхождения. «Я попросила его остановиться перед моим домом, чтобы я могла выйти из такси. Но он поехал дальше, в темный переулок», – написала она в социальных сетях.
Ключевые слова