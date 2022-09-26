Путин дал российское гражданство Сноудену. Его не мобилизуют

В опубликованном во вторник указе Путина 72 фамилии людей, которым он дает гражданство, есть среди них и Сноуден. Кремль отдельно не комментировал предоставление ему гражданства.

Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) подал заявление на российское гражданство еще в ноябре 2020 года. Они с женой Линдси Миллс тогда ждали ребенка. Сноуден подчеркивал, что они с супругой «останутся американцами» и будут воспитывать своего сына «в соответствии с ценностями Америки», включая свободу высказывать свое мнение.

В России Сноуден находится с июня 2013 года. В августе 2014 года он получил вид на жительство на три года, в 2017 году он был продлен. В конце октября 2021 года Сноуден получил бессрочный вид на жительство в России.

Сноуден передал журналистам газет Washington Post и Guardian информацию о масштабной слежке, которой занималась АНБ. Затем он вылетел в Гонконг, а оттуда в Москву. В московском аэропорту Шереметьево он больше месяца сидел в транзитной зоне.

В США ему заочно предъявили обвинения в шпионаже и похищении госсобственности. За разглашение секретных сведений ему грозит до 30 лет тюрьмы.