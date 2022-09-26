Галерея ⟩ В Латвию прибыли ракетно-артиллерийские комплексы HIMARS

Как пояснили представители NBS, HIMARS были доставлены в Латвию для обучения взаимодействию и совместимости подразделений. Во время осеннего этапа цикла военных учений Namejs 2022 мотострелковая бригада NBS определила две учебные цели, которые нельзя безопасно уничтожить с помощью оружия, имеющегося в настоящее время в латвийской армии. В соответствии с цепочкой подчинения союзников по НАТО мотопехотная бригада выполнила запрос на поставку и развертывание систем HIMARS.

HIMARS – это высокоточные ракетно-артиллерийские комплексы с дальностью стрельбы около 300 километров.

Ракеты HIMARS были доставлены в Латвию американским военным самолетом С-130, приземлившимся на аэродроме «Спилве». В это же время в Лиепайский аэропорт был доставлена сама система HIMARS. В мероприятии также приняли участие министр обороны Латвии Артис Пабрикс, командующий Национальными вооруженными силами генерал-лейтенант Леонид Калниньш и посол США в Латвии Джон Карвайл.

Представители NBS подчеркнули, что уже в этот день HIMARS сразу же отправится на выполнение учебных задач.

Целью учений является демонстрация возможностей сотрудничества Национальных вооруженных сил и Вооруженных сил США, поскольку Латвийская армия выполняет обнаружение, идентификацию и оценку целей, а также латвийская сторона готовит, а американская – выполнит запрос на огневую поддержку.

После приземления в аэропорту Лиепаи комплексы HIMARS отправились на военный полигон Шкеде в волости Вергалес Южно-Курземского края для стрельбы учебными ракетами по цели в водах Балтийского моря в исключительной экономической зоне Латвии.

Как сообщалось, в июле этого года Минобороны Латвии получило предложения от потенциальных поставщиков ракет береговой обороны и направило запрос в США на закупку ракетно-артиллерийского комплекса Himars, который хорошо зарекомендовал себя в Украине.