Дания заявила об утечке газа в Балтийском море в районе «Северного потока – 2»

«Дания. Балтийское море. Остров Борнхольм. Утечка газа. Опасность для навигации. Запрещенная зона установлена», – сообщает Морская администрация Дании (DMA). В ведомстве указали координаты точки, которая расположена на границе территориальных вод и экономической зоны Дании к югу от острова Борнхольм. Там пролегают две нитки «Северного потока – 2».

Ранее агентство DPA со ссылкой на оператора проекта сообщило, что в «Северном потоке – 2» упало давление: с 300 бар до 6, передает eadaily.com.

«Сегодня оператор сети Gascade сообщил нам о резком падении давления в газопроводе «Северный поток 2». В настоящее время мы находимся в контакте с соответствующими органами власти, чтобы прояснить ситуацию. У нас пока нет ясности относительно причин и точных обстоятельств», – сообщили в министерстве экономики Германии.

Оператор газопровода «Северный поток 2» Nord Stream 2 AG подтвердил данные датского регулятора о месте разгерметизации, передает «Интерфакс».

«Во взаимодействии с береговыми службами установлено, что ЧП произошло в датской ИЭЗ юго-восточнее Борнхольма. Береговыми службами в качестве меры безопасности установлена охранная зона радиусом 5 морских миль», - говорится в сообщении компании.

Оператор ранее сообщил, что в ночь на 26 сентября диспетчер береговой площадки «Северного потока 2» зафиксировал резкое падение давления в линии А. О случившемся были оповещены береговые службы Германии, Дании, Швеции, Финляндии и России. Затем Морское управление Дании сообщило, что утечка, вероятно, находится у берегов Борнхольма, сразу за пределами территориальных вод страны, в исключительной экономической зоне Дании.