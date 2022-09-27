Растущий интерес к отдыху в Турции и Греции позволяет эстонским турфирмам открывать новые зимние направления. Выборка стран для массового отдыха, обычно сфокусированная в холодный осенне-зимний период на Египте и Канарских островах, расширится за счет Дубая (ОАЭ) и Марокко.
Пляжные туры ⟩ Coral Travel: к зимним направлениям добавятся Дубай и Марокко
Турбизнес почти вернулся к докризисным показателям, но цены на пляжный отдых стремятся вверх. «Избыточный спрос подстегивает стоимость турпакетов», – отметила в интервью Rus.Postimees руководитель одной из крупнейших компаний-туроператоров Coral Travel Estonia Анна Беляков.
Подводя итоги первого постпандемийного лета, глава турфирмы отметила, что сдерживанию цен препятствуют наслаивающиеся друг на друга проблемы экономического и политического характера. Однако на желании людей путешествовать это не сказывается. Высокий интерес к поездкам, в свою очередь, оказывает влияние на открытие новых направлений для массового отдыха. Турфирмы начинают действовать смелее.
Почти как до кризиса, но…
После падения в пандемию на 90 процентов туристический сектор, наконец, вернулся к показателям, близким к 2019 году. «Это означает, что основная часть путевок распродается за три месяца до вылета, а не за три недели, как это было в прошлом году», – подчеркнула Беляков.
Турция стала самой яркой звездой минувшего летнего сезона, обеспечив 65% всех продаж в Балтийской туристической индустрии, подытожили в Coral Travel. Заинтересованность в курортах Греции выросла примерно на 20% по сравнению с прошлым годом.
Война в Украине оказала влияние и на индустрию коммерческого туризма – отели стали дороже вследствие потери весомой части клиентов. «Рынки Украины и России практически закрылись для туристической деятельности, что означает потери для отельеров. Поскольку российский и украинский рынки входят в ТОП-8 по активности путешественников, их потеря имела отрицательные влияние на ценовую политику проживания в целом», – заключила глава турфирмы.
Кроме того, пассажирская авиация не успела восстановиться после пандемии. «Неожиданно высокий спрос на поездки привел к коллапсу в секторе со всеми задержками, отменами рейсов, забастовками и потерями багажа», – констатировала эксперт.
Очевидна и другая тенденция: если Турция и другие южные курорты Европы почти преодолели рифы пандемии, то экзотические направления все еще восстанавливаются после тотальных ограничений и пока не работают в полную силу.
Рост цен ничем не сдерживается
Основные причины удорожания турпакетов – изменение цен на авиационное топливо и растущие в цене услуги отельеров. Coral Travel приводит статистику: топливо за год возросло в цене на 150%, а повышенный спрос позволяет отелям завышать цены: разница с прошлым годом составила не менее 15-20%. Третья, основная причина – нехватка человеческих ресурсов, растерянных во время пандемии. По словам эксперта, требуется немало времени и затрат, чтобы привлечь специалистов обратно в туризм или вырастить новые кадры. «Общая инфляция и изменения цен на энергоносители, разумеется, тоже влияют на конечную стоимость услуг», – добавляет она.
В следующем сезоне колебания цен на топливо все еще вероятны. Очевидно, что стоимость человеческих ресурсов тоже продолжит увеличиваться. «Тем не менее, изменение цен на топливо не должно быть столь драматичным, как это было в начале года, – полагает Беляков. – Как для авиации, так и для отельеров ценовая политика напрямую связана с соотношением спроса и предложения и стабилизируется только тогда, когда будет достигнут баланс между двумя этими факторами. И по этому сезону у нас наблюдается избыточный спрос».
Перспективы на зиму: не только Египет
Египет всегда был основным зимним направлением, которому отдавали предпочтение разные категории клиентов. «В связи с изменением ценовой политики и увеличением времени перелета на этом популярном направлении, клиенты начинают активно интересоваться новыми зимними направлении. Совместно с Air Baltic мы начинаем полеты в Дубай и Марокко», – сообщила глава Coral Travel.
«Предпочтение этим направлениям было отдано благодаря широкому выбору отелей и высокому уровню сервиса. Еще одно новое для Coral Travel, но уже хорошо известное жителям Эстонии направление, – испанский остров Тенерифе».
Туроператор обещает, что продолжит делать ставки на партнерство с авиакомпанией Turkish Airlines, которая, по словам Беляков, за долгие годы работы доказала свой высокий уровень обслуживания и надежность на рынке. При этом гарантий на случай задержек и отмены рейсов, увы, не даст сейчас ни один аэропорт. «В таких случаях полагаться следует на строгие протоколы Turkish Airlines и общие правила в авиаиндустрии ЕС», – подытожила эксперт.