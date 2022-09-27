Пляжные туры: к зимним направлениям добавятся Дубай и Марокко

Кроме того, пассажирская авиация не успела восстановиться после пандемии. «Неожиданно высокий спрос на поездки привел к коллапсу в секторе со всеми задержками, отменами рейсов, забастовками и потерями багажа», – констатировала эксперт.

Очевидна и другая тенденция: если Турция и другие южные курорты Европы почти преодолели рифы пандемии, то экзотические направления все еще восстанавливаются после тотальных ограничений и пока не работают в полную силу.

Рост цен ничем не сдерживается

Основные причины удорожания турпакетов – изменение цен на авиационное топливо и растущие в цене услуги отельеров. Coral Travel приводит статистику: топливо за год возросло в цене на 150%, а повышенный спрос позволяет отелям завышать цены: разница с прошлым годом составила не менее 15-20%. Третья, основная причина – нехватка человеческих ресурсов, растерянных во время пандемии. По словам эксперта, требуется немало времени и затрат, чтобы привлечь специалистов обратно в туризм или вырастить новые кадры. «Общая инфляция и изменения цен на энергоносители, разумеется, тоже влияют на конечную стоимость услуг», – добавляет она.