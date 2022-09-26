Иногда они возвращаются. Почему некоторых мобилизованных россиян стали отпускать домой

«Я не служил, мне 41, что происходит?»

В пятницу, 23 сентября, Николаю*, инженеру крупному промышленного предприятия в Севастополе, позвонили из местного военкомата и поинтересовались, на работе ли он. Тот ответил утвердительно. Через 10 минут там появились сотрудники военкомата, которые пришли раздавать сотрудникам повестки, рассказывает Сергей*, коллега Николая.

Николаю 58 лет. Он никогда не служил, закончил военную кафедру во времена СССР. 21 сентября, в день объявления «частичной мобилизации», президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу заверили, что под нее попадут только служившие россияне, имеющие боевой опыт.

Несмотря на это, Николаю и еще трем его коллегам вручили повестки, рассказывает Сергей. Один из них был даже старше Николая – ему уже исполнилось 59, никакого опыта, помимо военной кафедры, у него тоже нет.

Руководство сразу же начало отправлять в военкомат письма с возражениями, но в этот же день же инженера отправили в часть 810-й отдельной бригады морской пехоты в Севастополе. Туда сейчас свозят мобилизованных со всего Крыма, аннексированного Россией в 2014 году, рассказывает Сергей: «Николая включили в списки части со всеми вытекающими последствиями. Даже дали должность – замкомандира роты».