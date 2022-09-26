Кая Каллас: мы должны готовиться к обороне Эстонии именно в мирное время

«Сейчас отсутствует непосредственная военная угроза для Эстонии, но мы должны быть готовы к обороне Эстонии и отрабатывать ее на учениях именно в мирное время. Все мы сможем спокойно продолжать свои ежедневные дела, зная, что Эстонию защищают наши собственные вооруженные силы и союзники в НАТО и ЕС», –сказала Каллас.

«Фундамент государственной обороны Эстонии – это наши получившие хорошую подготовку резервисты, я была рада встретиться с этими мужчинами и женщинами, которые прибыли в рамках внезапного призыва и точно знают, что делать во время кризиса, – сказала премьер-министр. – Благодарю всех участников – ваша готовность вселяет уверенность во всех нас. Большое спасибо и близким и работодателям всех участников – для успеха любых учебных сборов резерва необходимы ваши понимание и поддержка».