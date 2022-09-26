Премьер-министр Кая Каллас, в понедельник посетившая дополнительные учебные сборы «Шип-2022», сказала, что Эстония должна именно в мирное время готовиться к обороне.
Кая Каллас: мы должны готовиться к обороне Эстонии именно в мирное время
«Сейчас отсутствует непосредственная военная угроза для Эстонии, но мы должны быть готовы к обороне Эстонии и отрабатывать ее на учениях именно в мирное время. Все мы сможем спокойно продолжать свои ежедневные дела, зная, что Эстонию защищают наши собственные вооруженные силы и союзники в НАТО и ЕС», –сказала Каллас.
«Фундамент государственной обороны Эстонии – это наши получившие хорошую подготовку резервисты, я была рада встретиться с этими мужчинами и женщинами, которые прибыли в рамках внезапного призыва и точно знают, что делать во время кризиса, – сказала премьер-министр. – Благодарю всех участников – ваша готовность вселяет уверенность во всех нас. Большое спасибо и близким и работодателям всех участников – для успеха любых учебных сборов резерва необходимы ваши понимание и поддержка».
Обзор учений премьер-министру представили глава главного штаба Сил обороны бригадный генерал Энно Мытс, глава Кайтселийта бригадный генерал Рихо Юхтеги и глава Северо-восточного округа территориальной обороны Кайтселийта полковник-лейтенант Яанус Айнсалу.