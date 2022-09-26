Полезно знать: в каких случаях квартиру стоит продавать со всей обстановкой

Подобные проблемы возникают довольно часто. Вот несколько примеров того, как решить этот вопрос.

Если вы хотите быстро продать квартиру

Если ваша цель - продать квартиру быстро, это должно быть сделано с мебелью: немногие покупатели предпочитают совершенно пустые квартиры, потому что поиск и покупка мебели влекут за собой дополнительные затраты времени и денег. Гораздо проще купить квартиру, в которой уже есть мебель, если она соответствует вкусу покупателя, чем начинать искать и выбирать новую, пишет City24.

Удачно подобранная, чистая и современная мебель, безусловно, сделает квартиру привлекательной для покупателя. Иногда правильно подобранная мебель может придать квартире более просторный вид, что, безусловно, является преимуществом при продаже.

Если вам некуда девать старую мебель

Если у вас уже есть новое жилье, причем полностью обставленное, старая мебель вам не нужна вовсе. Однако, чтобы ее вывезти, понадобится транспорт, грузчики и место для складирования. Это может стать проблемой. Продавать находящуюся в квартире мебель отдельно от квартиры тоже весьма проблематично. Если мебель старая и изношенная, вы не сможете ее продать. Гораздо проще просто оставить ее в квартире: возможно, новые собственники найдут ей применение.

Если вы хотите продать квартиру дороже