Пять наиболее часто задаваемых вопросов о кредитах на покупку жилья

Надо ли мне иметь счет в банке, в котором я беру кредит?

У соискателей кредита часто возникают вопросы о банковском счете. «Платеж по кредиту автоматически списывается каждый месяц со счета, указанного в кредитном договоре», – сказал Ребане. Поэтому клиенту удобнее иметь счет в том же банке, что и кредит на покупку жилья. «Таким образом, не придется беспокоиться о том, что деньги будут переведены на другой счет в нужный день. Однако, если клиент хочет, он может открыть специальный счет, который будет использоваться только для выплат по кредиту», – добавил эксперт.

Однако, если на указанном в договоре счете недостаточно средств, банк имеет право списать недостающую сумму с других счетов, указанных в кредитном договоре, не уведомляя клиента. Если есть соходатай, это означает, что взнос может быть взят и с его/ее счета.

Сколько времени потребуется для получения кредита?

По словам руководителя отдела частного банковского обслуживания компании Luminor, один из самых частых вопросов среди всех претендентов на получение кредита – сколько времени занимает весь процесс. Начиная с подачи заявки на кредит и заканчивая подписанием договора купли-продажи.