При получении кредита у многих людей возникают различные вопросы. Это касается как самого процесса, так и погашения кредита. Руководитель отдела розничных банковских услуг Luminor Танель Ребане отвечает на наиболее часто задаваемые вопросы о жилищных кредитах.
Пять наиболее часто задаваемых вопросов о кредитах на покупку жилья
Надо ли мне иметь счет в банке, в котором я беру кредит?
У соискателей кредита часто возникают вопросы о банковском счете. «Платеж по кредиту автоматически списывается каждый месяц со счета, указанного в кредитном договоре», – сказал Ребане. Поэтому клиенту удобнее иметь счет в том же банке, что и кредит на покупку жилья. «Таким образом, не придется беспокоиться о том, что деньги будут переведены на другой счет в нужный день. Однако, если клиент хочет, он может открыть специальный счет, который будет использоваться только для выплат по кредиту», – добавил эксперт.
Однако, если на указанном в договоре счете недостаточно средств, банк имеет право списать недостающую сумму с других счетов, указанных в кредитном договоре, не уведомляя клиента. Если есть соходатай, это означает, что взнос может быть взят и с его/ее счета.
Сколько времени потребуется для получения кредита?
По словам руководителя отдела частного банковского обслуживания компании Luminor, один из самых частых вопросов среди всех претендентов на получение кредита – сколько времени занимает весь процесс. Начиная с подачи заявки на кредит и заканчивая подписанием договора купли-продажи.
«Если клиент уже нашел подходящую недвижимость и имеет оценочный акт, весь процесс обычно занимает две–четыре недели. Обычно банку требуется один–два дня для принятия решения. Однако в зависимости от того, какая дополнительная информация и документы необходимы банку для определения кредитоспособности заявителя, это может занять больше времени. Все остальное зависит от того, как быстро клиент сможет подписать договор купли-продажи, заложить имущество и так далее», – объясняет Танель Ребане.
Можно ли отсрочить платежи по кредиту?
Понятно, что многие соискатели кредитов задаются вопросом, что будет в случае, если они окажутся в сложной финансовой ситуации. По словам руководителя отдела розничных банковских услуг Luminor, в этом случае не стоит беспокоиться, поскольку платежи по кредиту могут быть отложены на срок до трех месяцев.
Банки всегда ищут способы поддержать клиентов в сложных ситуациях, сказал он. «Банки в таких случаях предлагают клиенту возможность выплачивать только проценты по кредиту в течение оговоренного срока. Однако это решение применимо только в ситуациях, когда заемщик или его/ее супруг/супруга теряют работу, лишаются не менее трети своего дохода или становятся нетрудоспособными. Это также возможно в случае развода или смерти супруга», – сказал Ребане, добавив, что в исключительных случаях можно также отсрочить выплату кредита на более длительный срок, чем три месяца.
Что произойдет, если платеж по кредиту будет просрочен?
«Если нормальный срок погашения кредита превышен, банк будет принимать различные меры», – сказал эксперт. Помимо возможности применения более высокой процентной ставки за просрочку платежа, банк также может повысить общую процентную ставку по конкретному кредиту или наложить штраф. Все зависит от длительности просрочки платежа по кредиту.
«Клиент, злоупотребляющий доверием банка и не выплачивающий свои долги в течение длительного времени, не только портит свою кредитную историю, но и рискует расторгнуть кредитный договор», – предупредил Ребане, пояснив, что в таком случае у банка не остается другого выбора, кроме как выставить недвижимость на продажу, чтобы погасить кредит.
Кроме суммы кредита, какие еще расходы следует учесть до подписания договора?
По словам Ребане, для соискателей жилищного кредита всегда важны потенциальные дополнительные расходы, не включенные в кредит. «Вполне естественно, что люди хотят знать в деталях сумму свободных денежных средств, которую они должны учитывать на протяжении всего процесса получения кредита и покупки жилья», – отметил Ребане. Здесь следует учесть дополнительные расходы, такие как нотариальные сборы за залог имущества и договор купли-продажи, оценка имущества и страхование. «Например, если вы покупаете дом за 100 000 евро, вам придется потратить еще от 1500 до 2000 евро в качестве дополнительных расходов», – добавил Ребане.