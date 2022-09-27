В обеих нитках «Северного потока» упало давление.

В обеих нитках газопровода «Северный поток» резко снизилось давление, из-за чего пропускная способность трубопровода упала до нуля, сообщила компания-оператор Nord Stream в понедельник, 26 сентября.

В компании указали что выясняют причины произошедшего. Министерство экономики и защиты климата ФРГ (BMWK) и федеральное сетевое агентство (Bundesnetzagentur, BNetzA) сообщили агентству dpa, что они связались друг с другом и с соответствующими органами. «В настоящее время мы не знаем причин падения давления», – говорится в сообщении ведомств.

Резкое падение давления накануне произошло и в «Северном потоке – 2»

В ночь на 26 сентября стало известно и резком падении давления с 105 до 7 бар в одной из ниток трубопровода «Северный поток – 2», идущего вдоль «Северного потока» по дну Балтийского моря.

В компании-операторе Nord Stream 2 AG сообщили, что причиной стала дыра в трубе. ЧП произошло в датской исключительной экономической зоне юго-восточнее острова Борнхольм. Как отмечает немецкая организация по защите климата Deutsche Umwelthilfe, утечка мало повлияет на морскую среду в Балтийском море, поскольку природный газ частично растворим в воде и не токсичен.

«СП – 2» заполнен газом, прокачка по «СП» приостановлена с лета

Несмотря на то, что газопровод «Северный поток – 2» заполнен ​​газом, он так и не был использован для экспорта топлива из России, отмечает dpa. Из-за российского вторжения в Украину Германия заморозила процесс сертификации газопровода, и он не был запущен.