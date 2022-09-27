Россияне, въезжающие в Эстонию на автомобилях, устанавливают номера «евростиля»

«Таких эпизодов было немного, но все-таки они были. В большинстве случаев речь шла не о поддельных номерах, а он номерах, модифицированных под стандарт Европейского союза. Россияне объясняют, что стремятся тут не выделяться, они хотят избежать пренебрежения к себе. Не соответствующие стандарту номера мы снимаем с автомобиля. Как правило, у автовладельцев есть оригинальные номера, которые они сразу крепят к транспортному средству», - рассказал Лоотус.