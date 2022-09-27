Если в Финляндию уже полторы недели назад стали въезжать автомобили, российские водители которых меняли номера на похожую в ЕС регистрацию, то до Эстонии эти машины добрались только в последние несколько дней.
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Россияне, въезжающие в Эстонию на автомобилях, устанавливают номера «евростиля»
Россияне, въезжающие в Эстонию на автомобилях, устанавливают номера «евростиля»
Старший смены Таллиннского погранпункта Кайдо Лоотус сказал Postimees, что опытный глаз пограничников легко распознает поддельные или нестандартные номера.
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