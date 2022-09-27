Вт, 27.09.2022
Погода
Гороскоп
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать
Для подписчиков

Россияне, въезжающие в Эстонию на автомобилях, устанавливают номера «евростиля»

rus.postimees.ee
Россияне, въезжающие в Эстонию на автомобилях, устанавливают номера «евростиля»
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Их Хельсинки в Таллиннский порт прибыл российский автомобиль, номер которого имеет правильные цифры и буквы, но их расположение имитирует европейский стандарт. Также не нем нет российского флага и признака страны RUS.
Их Хельсинки в Таллиннский порт прибыл российский автомобиль, номер которого имеет правильные цифры и буквы, но их расположение имитирует европейский стандарт. Также не нем нет российского флага и признака страны RUS. Фото: Mihkel Maripuu

Если в Финляндию уже полторы недели назад стали въезжать автомобили, российские водители которых меняли номера на похожую в ЕС регистрацию, то до Эстонии эти машины добрались только в последние несколько дней.

Старший смены Таллиннского погранпункта Кайдо Лоотус сказал Postimees, что опытный глаз пограничников легко распознает поддельные или нестандартные номера.

«Таких эпизодов было немного, но все-таки они были. В большинстве случаев речь шла не о поддельных номерах, а он номерах, модифицированных под стандарт Европейского союза. Россияне объясняют, что стремятся тут не выделяться, они хотят избежать пренебрежения к себе. Не соответствующие стандарту номера мы снимаем с автомобиля. Как правило, у автовладельцев есть оригинальные номера, которые они сразу крепят к транспортному средству», - рассказал Лоотус.

Ключевые слова
Наверх