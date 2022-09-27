В Таллинне начались матчи основной сетки первого в истории Эстонии международного теннисного турнира категории WTA 250, сообщает Rus.err. Первой из представительниц Эстонии в основной сетке на корт вышла 400-я ракетка мира Елена Малыгина, которая проиграла Белинде Бенчич (WTA, 14) из Швейцарии - 0:6, 2:6.
Tallinn Open: Елена Малыгина проиграла олимпийской чемпионке
Tallinn Open: Елена Малыгина проиграла олимпийской чемпионке
Очевидно, что сказалось волнение, и первые три гейма матча, который длился 1 час 16 минут, Елена Малыгина проиграла фактически без борьбы. В дальнейшем она стала оказывать сопротивление, но все-таки уступила первый сет всухую. Второй сет Малыгина начала с брейка, взяв подачу соперницы, однако Белинда Бенчич, ставшая в 2021 году олимпийской чемпионкой в Токио, быстро вернула себе преимущество.