Tallinn Open: Елена Малыгина проиграла олимпийской чемпионке

Очевидно, что сказалось волнение, и первые три гейма матча, который длился 1 час 16 минут, Елена Малыгина проиграла фактически без борьбы. В дальнейшем она стала оказывать сопротивление, но все-таки уступила первый сет всухую. Второй сет Малыгина начала с брейка, взяв подачу соперницы, однако Белинда Бенчич, ставшая в 2021 году олимпийской чемпионкой в Токио, быстро вернула себе преимущество.