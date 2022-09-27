Вт, 27.09.2022
Погода
Гороскоп
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

Скандал на чемпионате мира ⟩ Баскетболистки сборной Мали подрались между собой после поражения

Огненное видео
rus.postimees.ee
Баскетболистки сборной Мали подрались между собой после поражения
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
ЧМ по баскетболу, Мали - Сербия.
ЧМ по баскетболу, Мали - Сербия. Фото: Rick Rycroft

Баскетболистки сборной Мали подрались между собой после поражения от национальной команды Сербии в матче группового раунда чемпионата мира, передает sport.nv.ua

Инцидент случился, когда одна из представительниц коллектива из Балкан давала интервью журналистам.

В это время в нескольких метрах отношения начали выяснять баскетболистки сборной Мали Салимату Курума и Камите Элизабет Дабу. Потасовка переросла в драку, которую принялись разнимать присутствующие. Причина конфликта остается неизвестной.

Сам матч завершился победой сборной Сербии со счетом 81:68. Сборная Мали потеряла шансы на выход в четвертьфинал турнира.

Ранее сборная Испании победила команду Франции в финале мужского Евробаскета-2022 и стала чемпионом турнира.

Ключевые слова
Наверх