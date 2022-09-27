Скандал на чемпионате мира ⟩ Баскетболистки сборной Мали подрались между собой после поражения

Инцидент случился, когда одна из представительниц коллектива из Балкан давала интервью журналистам.

В это время в нескольких метрах отношения начали выяснять баскетболистки сборной Мали Салимату Курума и Камите Элизабет Дабу. Потасовка переросла в драку, которую принялись разнимать присутствующие. Причина конфликта остается неизвестной.

Сам матч завершился победой сборной Сербии со счетом 81:68. Сборная Мали потеряла шансы на выход в четвертьфинал турнира.