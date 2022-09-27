Баскетболистки сборной Мали подрались между собой после поражения от национальной команды Сербии в матче группового раунда чемпионата мира, передает sport.nv.ua.
Скандал на чемпионате мира ⟩ Баскетболистки сборной Мали подрались между собой после поражения
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Баскетболистки сборной Мали подрались между собой после поражения
Инцидент случился, когда одна из представительниц коллектива из Балкан давала интервью журналистам.
В это время в нескольких метрах отношения начали выяснять баскетболистки сборной Мали Салимату Курума и Камите Элизабет Дабу. Потасовка переросла в драку, которую принялись разнимать присутствующие. Причина конфликта остается неизвестной.
Сам матч завершился победой сборной Сербии со счетом 81:68. Сборная Мали потеряла шансы на выход в четвертьфинал турнира.
Ранее сборная Испании победила команду Франции в финале мужского Евробаскета-2022 и стала чемпионом турнира.
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