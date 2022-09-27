После отступления россиян в Харьковской области и поездки на саммит Шанхайской организации сотрудничества, Путин понял: у него больше нет армии, которая способна остановить ВСУ и сделать покладистыми лидеров других стран. Он осознал угрозу потери и оккупированных территорий Украины, и уважения к себе в мире. Отсюда «референдумы», мобилизация и ядерный шантаж…
Почему украинцев радуют ядерные угрозы Путина? Обзор основных событий в Украине
«Уехал от войны из Донецка в Россию, а там принесли повестку…»
Объявленная в РФ 21 сентября мобилизация не могла не стать важным событием и для Украины. Во-первых, потому, что она является частью войны россиян с украинцами; а во-вторых, она непосредственно коснулась украинских граждан, проживающих на оккупированных Россией территориях и в самой федерации.
Прежде всего, обеспокоенность в Киеве вызвало то, что повестки в Крыму, по информации представителя президента Украины в автономии Тамилы Ташевой, в основном, выдавались в районах компактного проживания крымских татар. Она назвала массовую мобилизацию татар настоящим геноцидом по этническому признаку.
Крымскотатарский Ресурсный Центр сообщил, что оккупанты мобилизовали на полуострове около 60 тысяч мужчин. Неизвестно, какое количество из них татары, но численность этого этноса на полуострове уменьшилось еще и потому, что многие вынуждены были бежать от мобилизации в Грузию, Казахстан, Армению и Беларусь.
Президент Зеленский заявил, что «это просчитанная имперская политика», которая коснулась и самой России. «Это удар по народам, например, Дагестана и всего Кавказа, по коренным народам Сибири и других территорий», – заявил он.
Интересно, что такая же политика проводится Москвой и в отношении этнически русских и русскоязычных жителей Донбасса, которых она, якобы защищает своей «спецоперацией». Так, депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что «нужно мобилизовать всех мужчин призывного возраста, приехавших с 2014 года в Россию из ЛДНР. Сейчас это их священный долг – поехать сражаться за Родину».
В то же время, в самом Донецке рассказывают множество историй, когда Россия заставляет отдавать «священный долг» насильно. Так, знакомый автора этих строк летом уехал из Донецка в Сибирь, спасаясь от войны и мобилизации в «ДНР». Он получил российский паспорт и заплатил немалые деньги за регистрацию в РФ. Заплатил 70 тысяч рублей за справку, что он гражданин России и не подлежит мобилизации в «республике». Затем потратился на переезд семьи… В результате на днях ему в Ханты-Мансийске, прямо на работе, вручили повестку… Россия, в которой он видел спасение, стала ловушкой. И таких историй, судя по соцсетям, много.
Учитывая значительное количество родственников таких людей в «ЛДНР», такая коллекторская политика Москвы не способствует росту симпатий к ней на Донбассе. Но Путин все же добился нужного ему эффекта: по наблюдениям инсайдеров, родственники мобилизованных составляют сегодня основную часть людей, которые на «референдумах» голосуют за присоединение к России. Даже если ненавидят ее. Просто, они понимают, что их мужчины теперь, часто против своей воли, но стали врагами для Украины, и после ее победы будут лишены свободы. Они надеются, что, став частью РФ, им будет куда уехать от «бандеровских репрессий», которыми пугают российские и местные телеканалы. Парадокс, но смерти на войне там боятся меньше, чем уголовной ответственности. Видимо потому, что гибнут на фронте далеко не все, а наказание за участие в войне против своей страны или отказ воевать, они считают неотвратимым.
В то же время, представитель Офиса Президента Украины Михаил Подоляк заявил, что украинская власть не планирует объявлять проведение дополнительной мобилизации. «Мы уже создали резервы через систему территориальной обороны и будем активно использовать эти резервы. Мы не должны сегодня объявлять дополнительную мобилизацию. У нас есть все, и мы готовы к большему количеству российских военных», – сказал он.
«Это не блеф». Украинцы и ядерный шантаж Путина
Гораздо больше, чем мобилизацией в России, украинцы были обеспокоены словами Путина, прозвучавшими во время видеообращения, посвященного ей.
«При угрозе территориальной целостности нашей страны, для защиты России и нашего народа мы, безусловно, используем все имеющиеся в нашем распоряжении средства. Это не блеф», – сказал автократ.
Все поняли, что он имеет в виду и захваченные территории Украины, которые Россия собирается аннексировать с помощью псевдо-референдумов, объявленных буквально накануне. Тема возможного ядерного удара стала одной из самых обсуждаемой в СМИ и обществе. Масла в огонь подлили США, заявившие о серьезности угроз Путина и готовом протоколе реагирования на применение РФ ядерного оружия. Немалое число людей в Киеве стали подыскивать места для эвакуации, или хотя бы, вывоза детей.
В то же время, многие аналитики отмечали, что такие безрассудные шаги Путина как мобилизация, «референдумы» и, особенно, ядерный шантаж - являются свидетельством того, что до кремлевского автократа наконец дошло: российская армия не способна остановить ВСУ и больше не является пугалом для других стран. Поэтому ядерное оружие – это все, что осталось у Москвы, чтоб заставить бояться себя и уважать.
Многие в Украине расценили это как повод для оптимизма. Тем более, что в экспертных и политических кругах мало кто верит в реальное применение Москвой атомной бомбы. Они считают такой шаг бессмысленным с военной точки зрения, но губительным для России вследствие реакции других стран.
Однако стоит заметить – та нервозность, которую создала в мире ядерная угроза Путина, показала, что атомная бомба уже используется им, но, пока, в качестве психологического оружия. Нужно сказать, довольно действенного. И чем хуже будут дела россиян на фронте, тем чаще он будет использовать этот последний аргумент в своей риторике…
«Зачем нам Медведчук?!»
Еще одним событием, несколько дней лежавшим в центре внимания украинцев на минувшей неделе, и значительно определившим настроения по обеим сторонам фронта, был обмен пленными. 21 сентября руководитель офиса Зеленского Андрей Ермак в прямом эфире доложил своему шефу об обмене 215 украинских военнослужащих, 108 из которых – бойцы полка «Азов», которые защищали Мариуполь.
По словам Ермака, 200 украинских военных удалось выменять у России всего за одного человека - кума Владимира Путина Виктора Медведчука. Последний был депутатом Верховной Рады и, фактически, лидером пророссийских сил Украины. В 2021 году ему предъявили обвинение в госизмене.
Еще в апреле Зеленский публично предлагал обменять Медведчука на украинских военнопленных, однако Россия, устами пресс-секретаря Путина Пескова, главы думского комитета Слуцкого и спикера Госдумы Володина, отрицала такую возможность.
«Мы уже говорили, что Медведчук является гражданином Украины и он не является военным. В случае лиц, которые сдались в плен на "Азовстали", там речь идет о военных и о членах националистических формирований, поэтому это совершенно разные категории лиц, и здесь вряд ли можно говорить о каких-то обменах», – сказал тогда Песков.
Параллельно с этим, в России усиленно создавался образ азовцев как символа украинского «неонацизма». Верховный суд РФ в августе объявил «Азов» «террористической организацией», а российские СМИ проводили целую кампанию по раскрутке темы «международного трибунала» над азовцами. В июле в «ДНР» специально под это отменили мораторий на смертную казнь. Проведение шоу планировалось до конца лета. В Мариуполе даже построили сцену и клетки для этого. Публика в России уже запасалась попкорном, но... «Зачем нам Медведчук?» – спрашивали в соцсетях возмущенные российские ура-патриоты. Только накануне они аплодировали Путину за объявление мобилизации и «референдумов», и вдруг… Медведчук!
Жару в огонь поддал руководитель СБУ Василий Малюк. Он заявил, что во время работы по делам Медведчука сотрудники ведомства обезвредили не одну агентурную сеть, задержали многих предателей и получили значительное количество важной информации, которую можно будет использовать в контрразведывательных целях.
После этого было забавно наблюдать видеообращения «главы ДНР» Пушилина и руководителя оккупационной администрации Херсонской области Стремоусова. Они неуклюже пытались убедить, видимо россиян, как важен для «русского мира» в Украине Медведчук.
Отдельной позицией в этом обмене шли пятеро командиров азовстальцев, за которых Киев отдал 55 российских военнопленных.
Трудно сказать, почему Путин пошел на такой неравноценный обмен. Однако то, что он отдал 200 украинцев в обмен на своего кума, и оценил 55 россиян равноценно 5 азовцам, наверняка не улучшило его отношения ни с армией, ни с русскими шовинистами.
Эту интригу немного развеял руководитель Офиса Зеленского А. Ермак. В своем Telegram-канале он написал: «Это результат личных договоренностей Президента Зеленского с Президентом Эрдоганом».
Можно только представлять на сколько плохи дела Путина, если он жертвует лояльностью армии и «русского мира» в обмен на пожелания Эрдогана. Запасной аэродром?