Почему украинцев радуют ядерные угрозы Путина? Обзор основных событий в Украине

В то же время, в самом Донецке рассказывают множество историй, когда Россия заставляет отдавать «священный долг» насильно. Так, знакомый автора этих строк летом уехал из Донецка в Сибирь, спасаясь от войны и мобилизации в «ДНР». Он получил российский паспорт и заплатил немалые деньги за регистрацию в РФ. Заплатил 70 тысяч рублей за справку, что он гражданин России и не подлежит мобилизации в «республике». Затем потратился на переезд семьи… В результате на днях ему в Ханты-Мансийске, прямо на работе, вручили повестку… Россия, в которой он видел спасение, стала ловушкой. И таких историй, судя по соцсетям, много.

Учитывая значительное количество родственников таких людей в «ЛДНР», такая коллекторская политика Москвы не способствует росту симпатий к ней на Донбассе. Но Путин все же добился нужного ему эффекта: по наблюдениям инсайдеров, родственники мобилизованных составляют сегодня основную часть людей, которые на «референдумах» голосуют за присоединение к России. Даже если ненавидят ее. Просто, они понимают, что их мужчины теперь, часто против своей воли, но стали врагами для Украины, и после ее победы будут лишены свободы. Они надеются, что, став частью РФ, им будет куда уехать от «бандеровских репрессий», которыми пугают российские и местные телеканалы. Парадокс, но смерти на войне там боятся меньше, чем уголовной ответственности. Видимо потому, что гибнут на фронте далеко не все, а наказание за участие в войне против своей страны или отказ воевать, они считают неотвратимым.