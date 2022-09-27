Эпп Мяэ получила от ЭОК внушительную сумму

«Борьба всегда пользовалась в Эстонии уважением и приносила стране множество медалей и славы. Благодаря тебе, Эпп, мы уже в восьмой раз можнм наслаждаться вкусом победы. Мы очень гордимся тобой и поддерживаем тебя на этом успешном спортивном пути!» - сказал Сыырумаа.