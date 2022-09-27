Эстонский олимпийский комитет (ЭОК) премировал завоевавшую в Белграде на чемпионате мира по борьбе бронзовую медаль Эпп Мяэ 15 000 евро. Ее тренеры Ахто Раска, Максим Молонов и Леви Эарли получили в общей сложности 7500 евро.
Эпп Мяэ получила от ЭОК внушительную сумму
Эпп Мяэ получила от ЭОК внушительную сумму
Президент ЭОК Урмас Сыырумаа поблагодарил Мяэ за достижения.
«Борьба всегда пользовалась в Эстонии уважением и приносила стране множество медалей и славы. Благодаря тебе, Эпп, мы уже в восьмой раз можнм наслаждаться вкусом победы. Мы очень гордимся тобой и поддерживаем тебя на этом успешном спортивном пути!» - сказал Сыырумаа.
Премии за медали, полученные на международных титульных соревнованиях, вручаются в соответствии с утвержденным исполкомом ЭОК порядком. Исходя из этого, размер премии за медаль, полученную на чемпионате мира по олимпийской дисциплине, составляет 15 000 евро. Премия, выплачиваемая тренерам, составляет половину от этой суммы.
Средства на выплату премии выделяет на основании ходатайства ЭОК Министерство культуры.
Ключевые слова