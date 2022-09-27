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Пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Давыдова покинула Россию

rus.postimees.ee
Пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Давыдова покинула Россию
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Женская сборная РФ по синхронному плаванию, Давыдова крайняя справа.
Женская сборная РФ по синхронному плаванию, Давыдова крайняя справа. Фото: Martin Bureau

Пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Анастасия Давыдова покинула Россию, сообщает sports.ru.

Первым об этом написал «Матч ТВ», ссылаясь на скан письма об отъезде Давыдовой из России, в котором отмечается, что экс-спортсменка не планирует возвращаться в страну.

Как сообщили в Федерации синхронного плавания России, соответствующих уведомлений от Давыдовой они не получали, о ее планах им неизвестно.

Давыдова завоевывала золотые медали на Играх в 2004, 2008 и 2012 годах. Также Давыдова является действующим генеральным секретарем Олимпийского комитета России (ОКР).

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