Пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Анастасия Давыдова покинула Россию, сообщает sports.ru.
Пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Давыдова покинула Россию
Пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Давыдова покинула Россию
Первым об этом написал «Матч ТВ», ссылаясь на скан письма об отъезде Давыдовой из России, в котором отмечается, что экс-спортсменка не планирует возвращаться в страну.
Как сообщили в Федерации синхронного плавания России, соответствующих уведомлений от Давыдовой они не получали, о ее планах им неизвестно.
Давыдова завоевывала золотые медали на Играх в 2004, 2008 и 2012 годах. Также Давыдова является действующим генеральным секретарем Олимпийского комитета России (ОКР).
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