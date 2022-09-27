В ближайшие недели начнется реконструкция улиц Йыэ и Пронкси, работы продлятся около года. В результате реконструкции улицы приобретут совершенно новый облик. Публичная презентация работ состоится в четверг, 29 сентября, в 18:00 в здании Mare Таллиннского университета (ул. Уус-Садама, 5).
В октябре начнется реконструкция улиц Йыэ и Пронкси
«Работы начнутся на отрезке улицы Пронкси между Нарвским шоссе и улицей Рауа, этот участок будет закрыт для движения с 10 октября, - сказал вице-мэр Владимир Свет. – Мы надеемся, что основная часть работ на улицах Йыэ и Пронкси завершится к лету, а последние штрихи будут сделаны к осени».
В понедельник, 3 октября, начнется подготовка к первому этапу работ на отрезке улицы Пронкси от Нарвского шоссе до улицы Рауа (за исключением перекрестков), а неделей позже, 10 октября, этот участок будет закрыт для движения. Поскольку на этом участке предстоит заменить большое количество подземных коммуникаций, строительные работы будут вестись по всей ширине проезжей части. Тротуары останутся открытыми, во время проведения работ местные жители будут иметь возможность подъехать к своим домам. В зависимости от характера работ доступ может быть на короткое время ограничен, подрядчик будет оперативно информировать об этом местных жителей.
Владимир Свет подчеркнул, что в планах полностью реорганизовать пространство обеих улиц. Работы будут включать реконструкцию всех подземных коммуникаций – системы электро-, газо-, и водоснабжения, а также канализации. Уличное пространство будет оснащено современным освещением. Благодаря реконструкции улучшатся возможности для передвижения пешеходов, будут построены отделенные от проезжей части велодорожки, а также небольшие благоустроенные уголки для отдыха горожан. Кроме того, на обеих улицах станет больше зеленых насаждений - будет высажено 43 новых дерева и 1372 кустарника.
«Если до сих пор улица Пронкси была главным образом в распоряжении автомобилистов, то в ходе реконструкции мы обеспечим одинаково безопасные и комфортные условия для всех участников движения, уделяя особое внимание безопасности пешеходов и велосипедистов. На улице станет больше озеленения и появятся уголки для отдыха. Новая организация дорожного движения позволит сделать его более спокойным и безопасным», - добавил Свет.
«При столь масштабном изменении уличного пространства, к сожалению, невозможно избежать ограничений движения, однако новая детально продуманная городская среда, безусловно, оправдывает временные неудобства», - сказала старейшина района Кесклинн Моника Хауканымм.
В четверг, 29 сентября, в 18.00 в аудитории M134 здания Mare Таллиннского университета (Уус-Садама, 5, вход со стороны улиц Туукри и Уус-Садама) состоится открытая встреча, на которой присутствующих ознакомят с временной организацией движения, графиком работ и этапами реконструкции, а также поделятся прочей важной информацией. Речь также пойдет о доступе к зданиям. Во встрече примут участие представители Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства, управы района Кесклинн и предприятия AS KE Infra.
Подробная информация об этапах строительства и организации движения доступна на сайте Таллинна: tallinn.ee/pronksi (на эстонском языке).