В октябре начнется реконструкция улиц Йыэ и Пронкси.

«Работы начнутся на отрезке улицы Пронкси между Нарвским шоссе и улицей Рауа, этот участок будет закрыт для движения с 10 октября, - сказал вице-мэр Владимир Свет. – Мы надеемся, что основная часть работ на улицах Йыэ и Пронкси завершится к лету, а последние штрихи будут сделаны к осени».

Карта 2. Фото: Tallinna kommunikatsioon

В понедельник, 3 октября, начнется подготовка к первому этапу работ на отрезке улицы Пронкси от Нарвского шоссе до улицы Рауа (за исключением перекрестков), а неделей позже, 10 октября, этот участок будет закрыт для движения. Поскольку на этом участке предстоит заменить большое количество подземных коммуникаций, строительные работы будут вестись по всей ширине проезжей части. Тротуары останутся открытыми, во время проведения работ местные жители будут иметь возможность подъехать к своим домам. В зависимости от характера работ доступ может быть на короткое время ограничен, подрядчик будет оперативно информировать об этом местных жителей.