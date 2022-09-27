Домохозяйства беднеют третий месяц подряд

За год объем сбережений населения увеличился на 11,9 процента, или на 900 миллионов евро, и достиг 12,9 миллиарда евро. Объем сбережений домашних хозяйств-нерезидентов составил 1,8 миллиарда евро и составил 14 процентов от общего объема сбережений домашних хозяйств, сообщил Банк Эстонии.

Остаток кредитов и лизингов, предоставленных домохозяйствам, увеличился на 10,2% в годовом исчислении и в августе достиг 12,1 млрд евро. Жилищные кредиты составляют наибольшую долю потребительских кредитов, которые были взяты на сумму 10,2 млрд евро. За год остаток жилищных кредитов увеличился на 11,8 процента, или на 1,1 миллиарда евро.

Общие показатели кредитных организаций и лизинговых компаний

Объем баланса кредитных учреждений в августе 2022 года составил 39 млрд евро, увеличившись на 1,2% или 460,6 млн евро по сравнению с предыдущим месяцем и на 6,1% или 2,2 млрд евро в годовом исчислении.

Объем депозитов в кредитных учреждениях составил 28,4 млрд евро, увеличившись на 1% или 294,4 млн евро по сравнению с прошлым месяцем и на 7,2% или 1,9 млрд евро за год. Накопления домохозяйств-резидентов внесли наибольший вклад в годовой прирост. Объем накоплений нерезидентов за год увеличился на 117,3 млн евро и составил 13,2% остатка депозитов кредитных организаций.

Общий объем активов лизинговых компаний составил 3,2 млрд евро, а годовой прирост составил 2,8% или 87,1 млн евро.

В кредитном портфеле кредитных организаций кредиты домашним хозяйствам и нефинансовым компаниям, имеющие просрочку более 60 дней, составили 50,4 млн евро, или 0,25%; в прошлом месяце соответствующий показатель составлял 0,24%, а год назад в тот же период 0,41%. Доля кредитов с просроченными платежами за год снизилась как в случае домохозяйств, так и для нефинансовых компаний.

Кредиты и лизинги, выданные нефинансовым компаниям, а также привлеченные депозиты

Остаток кредитов и лизинга, предоставленных нефинансовым компаниям, составил 10,9 млрд евро, остаток увеличился на 13,3% за год.

В течение месяца было выдано 308,9 млн евро кредитов со сроком погашения более одного года, что на 84,6 млн евро больше, чем в предыдущем месяце, и на 65,7 млн ​​евро больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Лизинг был предоставлен ​​нефинансовым компаниям на сумму 78,7 млн ​​евро. Это на 8,7 млн ​​евро меньше, чем в предыдущем месяце, но на 19,6 млн евро больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Кредиты и лизинг, предоставленные домохозяйствам и привлеченные депозиты

Остаток кредитов и лизингов, предоставленных домохозяйствам, увеличился на 10,2% в годовом исчислении и в августе достиг 12,1 млрд евро.

Жилищные кредиты составляют наибольшую долю потребительских кредитов, которые были взяты на сумму 10,2 млрд евро. За год остаток жилищных кредитов увеличился на 11,8% или 1,1 млрд евро.

Остаток по кредитам и лизингу, предоставленным нефинансовым компаниям на конец месяца и месячный объем долгосрочных кредитов

Объем долгосрочных кредитов и лизинга, предоставленных нефинансовым компаниям в течение месяца, составил 387,6 ​​млн евро, что на 76 млн евро больше, чем в предыдущем месяце, и на 85,3 млн евро больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Долгосрочные кредиты и лизинг в основном предоставлялись компаниям других секторов, среди которых преобладали компании профессионального сектора, исследований и разработок.

Объем депозитов нефинансовых компаний вырос за год на 12,5% и достиг 10,4 млрд евро. Годовой рост достигнут в основном за счет увеличения депозитов резидентов.

Доля нерезидентов в остатках на депозитах нефинансовых компаний составила 3% - это на 0,5% больше, чем в прошлом месяце, и на 0,8%. больше, чем за аналогичный период прошлого года.