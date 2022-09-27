Обладатель чемпионского титула WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри заявил, что его бой с Энтони Джошуа не состоится, пишет sport.nv.ua.
«Идиот. Трус! Я всегда знал, что у тебя не хватит смелости». Фьюри объявил, что бой с Джошуа не состоится
Фьюри заявил, что Джошуа не подписал контракт на бой в указанный срок, поэтому поединок сорвался, сообщает Sky Sports.
«Это официально. Срок истек. Прошел 17-й час понедельника, контракт не подписан. Для Джошуа все официально окончено. Теперь он за бортом. Забудь об этом. Идиот. Трус! Я всегда знал, что у тебя не хватит смелости, чтобы сразиться с Цыганским королем. Удачи тебе в карьере и жизни», — сказал Фьюри.
Ранее Джошуа рассказал, что готов подписать контракт на бой с Фьюри, однако остается устроить некоторые нюансы. Сообщалось, что бой между Джошуа и Фьюри может состоятся 3 декабря 2022 года.
Перед этим ожидалось, что Фьюри проведет бой с Александром Усиком, но британец заявил, что его следующим соперником станет не украинец, поскольку тот не планирует драться в этом году.