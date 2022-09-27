«Идиот. Трус! Я всегда знал, что у тебя не хватит смелости». Фьюри объявил, что бой с Джошуа не состоится

Фьюри заявил, что Джошуа не подписал контракт на бой в указанный срок, поэтому поединок сорвался, сообщает Sky Sports.

«Это официально. Срок истек. Прошел 17-й час понедельника, контракт не подписан. Для Джошуа все официально окончено. Теперь он за бортом. Забудь об этом. Идиот. Трус! Я всегда знал, что у тебя не хватит смелости, чтобы сразиться с Цыганским королем. Удачи тебе в карьере и жизни», — сказал Фьюри.

Ранее Джошуа рассказал, что готов подписать контракт на бой с Фьюри, однако остается устроить некоторые нюансы. Сообщалось, что бой между Джошуа и Фьюри может состоятся 3 декабря 2022 года.