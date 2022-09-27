Эксперт: пугающе дорогих квартир на рынке уже достаточно, на продажу требуется всё больше времени

«Мы вернулись к ситуации, когда предложение квартир стоимостью более полумиллиона евро явно превышает спрос. Если в среднем в этом году ежемесячно совершалось десять сделок в этом ценовом классе, то имеющихся на данный момент «складских запасов» уже хватит больше чем на год. Поэтому периоды продажи увеличились более чем до полугода, что само по себе является вполне нормальным при продаже сравнительно дорогих квартир», – рассказал о тенденциях последнего времени Рянк.

По его словам, под влиянием длившегося последний год ценового ралли в сфере недвижимости, цены на значительную часть дорогих квартир сейчас явно завышены. «Я бы предположил, что примерно треть может ожидать коррекция цен. Не следует путать это с разговорами о падении цен, поскольку речь идет просто о том, чтобы выпустить воздух из раздутых цен. Рынок дорогих квартир все еще активен. Если в прошлом году в Таллинне было продано 70 квартир стоимостью более полумиллиона евро, то за первые восемь месяцев этого года продана уже 81 квартира», — подчеркнул Рянк.

Рянк также сказал, что при получении кредита на покупку квартиры стоимостью полмиллиона, первоначальный взнос составит порядка 100 000 евро, и тогда кредит должен покрывать оставшиеся 400 000 евро, что при нынешних процентных ставках означает ежемесячный платеж в размере примерно 2 000 евро. «Количество людей, которые могут позволить себе купить квартиру стоимостью более полумиллиона евро, растет медленно. В то же время, большинство из тех, чей доход в последние годы это позволял, уже успели приобрести себе хороший дом», — пояснил Меэлис Рянк причину увеличения периода продаж.