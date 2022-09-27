Это рекорд: назван процент взрослых жителей Эстонии, имеющих антитела к COVID-19

В рамках этого этапа мониторинга на коронавирус протестировали 2236 взрослых жителей. Из них 5,1% имели положительный результат ПЦР-теста, а 3,3% все еще оставались заразными. Таким образом, в настоящее время опасность заражения представляет почти каждый 30-й взрослый житель. По словам руководителя мониторингового исследования, профессора семейной медицины Тартуского университета Рут Калда, распространение вируса относительно широкое. «Большая часть зараженных – с четкими симптомами заболевания, в связи с чем даже при легких симптомах целесообразно сделать экспресс-тест и оставаться дома, чтобы избежать дальнейшего распространения вируса», – объяснила Калда.

Для определения уровня антител к коронавирусу на этом этапе образец крови сдали 2184 взрослых жителей. Почти 92% из них имели антитела – за месяц этот показатель улучшился на 3%. По словам Калда, этот результат был ожидаем, так как в течение прошлого этапа число зараженных было очень высоким. Лучше всего антителами защищены вакцинированные люди – почти все из них имеют соответствующую защиту. Из тех, кто переболел коронавирусом, антитела имеют 77%. Из тех, кто не вакцинирован и, по их данным, коронавирусом не болел, антителами защищены 57% – их доля за последний месяц выросла больше всего. По словам Калда, это подтверждение того, что распространение вируса было массовым, но симптомы у заболевших очень легкие.