Волонтеры и война: настоящий русский мир, не искусственно придуманный Путиным

Я набрала номер, женщина ответила. Мы стали обсуждать детали ее дела, и все мысли о сложных отношениях русской и украинской культуры исчезли из моей головы. Эту женщину совершенно не волновало, на каком языке мы общаемся. У нее на руках был больной ребенок, и ей срочно нужно было выехать. Потом я услышала по телефону звуки сирены, и наш разговор прервался. Простите, сказала она, нам нужно бежать в бомбоубежище! Наши переговоры длились пару дней, потому что то не было связи, то опять звучала сирена. В итоге я нашла волонтерский автобус, который забрал ее и ребенка с ДЦП прямо из дома.

Я занимаюсь волонтерством почти полгода. За это время через меня прошло около трехсот семей. Это около тысячи человек. Их истории, их судьбы, вошли в мою жизнь. Я никогда в жизни не испытывала столько горя, отчаяния и радости. Мой телефон полон фотографий от моих подопечных. Это фото их разрушенных домов. «Это все, что осталось от моей жизни», – написала мне одна жительница Мариуполя. Общение мое с беженцами в основном деловое: билеты, гостиницы, оформление документов.