В Рийгикогу обсудят доступность услуг культуры и реформу системы поддержки для детей с особыми потребностями

По словам заместителя председателя комиссии по культуре Лийны Керсна, комиссии хотят получить информацию о доступности услуг культуры, то есть театра, концертов, выставок, музеев, кино и спорта, для людей с особыми потребностями. «Необходимо прилагать усилия, чтобы культурой мог насладиться также, например, и человек в инвалидном кресле, продумать, как может получить равноценные впечатления и человек с нарушениями слуха. Также важно, чтобы информация о доступности мероприятия для людей с особыми нуждами была опубликована», – подчеркнула Керсна. Она отметила, что в июле Рийгикогу принял закон, способствующий повышению доступности театрального искусства.

По словам председателя комиссии Хельмен Кютт, сейчас нужно рассмотреть ситуацию с реформой системы поддержки для детей с особыми потребностями, которая была начата весной прошлого года. «Важно, чтобы каждый ребенок получил помощь как можно быстрее, и чтобы эта помощь отвечала его реальным потребностям, а не брала за основу степень тяжести недуга. Также важно, чтобы было достаточно работающих с детьми специалистов, и чтобы делопроизводство, связанное с получением помощи, было по возможности простым для семей. Работа над этими вопросами ведется уже некоторое время. Теперь и у нас в Рийгикогу есть возможность выслушать мнения различных сторон», – сказала Кютт. Она уточнила, что первые изменения, являющиеся частью реформы, планируется внедрить в течение двух лет, а более долгосрочная деятельность запланирована на период до 2027 года.