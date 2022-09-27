На этой неделе будут перенесены восемь находящихся на государственной земле монумента с символикой оккупационных властей.
Государство начинает перенос находящихся на государственной земле советских монументов
Государство начинает перенос находящихся на государственной земле советских монументов
Действующая при госканцелярии рабочая подгруппа по оценке монументов дала рекомендации убрать эти монументы из публичного пространства.
Монументы находятся на территории AS Eesti Raudtee, Транспортного департамента, RMK и Земельного департамента в волости Йыхви, городе Нарва-Йыэсуу и городе Кохтла-Ярве, учреждения сами займутся их переносом.
В составленном рабочей группой списке своей очереди ждут еще десятки принадлежащих государству монументов.
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