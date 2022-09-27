Вт, 27.09.2022
Погода
Гороскоп
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

Государство начинает перенос находящихся на государственной земле советских монументов

BNS
Государство начинает перенос находящихся на государственной земле советских монументов
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Снимок иллюстративный.
Снимок иллюстративный. Фото: Marianne Loorents

На этой неделе будут перенесены восемь находящихся на государственной земле монумента с символикой оккупационных властей.

Действующая при госканцелярии рабочая подгруппа по оценке монументов дала рекомендации убрать эти монументы из публичного пространства.

Монументы находятся на территории AS Eesti Raudtee, Транспортного департамента, RMK и Земельного департамента в волости Йыхви, городе Нарва-Йыэсуу и городе Кохтла-Ярве, учреждения сами займутся их переносом.

В составленном рабочей группой списке своей очереди ждут еще десятки принадлежащих государству монументов.

Ключевые слова
Наверх