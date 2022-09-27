Государство начинает перенос находящихся на государственной земле советских монументов

Действующая при госканцелярии рабочая подгруппа по оценке монументов дала рекомендации убрать эти монументы из публичного пространства.

Монументы находятся на территории AS Eesti Raudtee, Транспортного департамента, RMK и Земельного департамента в волости Йыхви, городе Нарва-Йыэсуу и городе Кохтла-Ярве, учреждения сами займутся их переносом.