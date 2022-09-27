Дания обнаружила две утечки в газопроводе «Северный поток-1», Германия подозревает атаку

«Власти были проинформированы о еще двух утечках в "Северном потоке-1", который также не работает, но содержит газ», – сообщили агентству AFP в министерстве климата и энергетики Дании, добавив, что энергетический и газовый секторы страны приведены в состояние повышенной готовности.