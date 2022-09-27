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Дания обнаружила две утечки в газопроводе «Северный поток-1», Германия подозревает атаку

AFP/AP/BNS/PM
Дания обнаружила две утечки в газопроводе «Северный поток-1», Германия подозревает атаку
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«Северный поток-2». Иллюстративное фото.
«Северный поток-2». Иллюстративное фото. Фото: JOHN MACDOUGALL / AFP

В газопроводе «Северный поток-1» были обнаружены две утечки, сообщили сегодня власти Дании, всего через несколько часов после обнаружения аналогичного инцидента на газопроводе «Северный поток-2». Правительство Германии считает, что причиной утечки является нападение.

«Власти были проинформированы о еще двух утечках в "Северном потоке-1", который также не работает, но содержит газ», – сообщили агентству AFP в министерстве климата и энергетики Дании, добавив, что энергетический и газовый секторы страны приведены в состояние повышенной готовности.

Власти Германии ранее заявляли о падении давления в трубопроводе.

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