В последний раз нефть была такой же дешевой, как сейчас, в январе, однако цены на бензин и дизельное топливо по-прежнему выше, чем до войны. Причиной падения цен на нефть в основном является снижение потребления и потенциальный экономический спад.
Нефть дешевле, чем до войны, но на стоимости топлива это не отразилось
Цена на нефть марки Brent вчера осталась на уровне 85 долларов за баррель. Последний раз нефть была такой дешевой в середине января – за месяц до начала войны в Украине. Экономический аналитик LHV Кристо Ааб говорит, что по сравнению с летними пиками цена на нефть упала на 30 процентов, пишет ERR.
«Одной из главных причин данного обстоятельства, безусловно, является общий страх перед глобальной экономической рецессией, который царит повсюду на рынках. Потому что такая экономическая рецессия, безусловно, означает снижение спроса на нефть как на очень важный промышленный товар», – сказал Ааб.
К этому добавилось охлаждение китайской экономики, решение центральных банков повысить процентные ставки и укрепление доллара. Рынок нефти обычно рассчитывается в долларах.
«Для некоторых стран, у которых есть своя валюта – для них нефть и продукты из нее стали настолько дорогими, что они достигли потолка, поэтому больше не могут платить. Вот почему спрос снижается», – сказал Ааб.
С другой стороны, Соединенные Штаты увеличили предложение в последние месяцы. С целью поддержать рынок президент США принял решение высвободить 180 млн баррелей топлива из стратегических запасов.
Однако это не всегда означает существенное снижение цен на автозаправках. Март Раамат, исполнительный директор Эстонского союза топливных компаний, приводит в качестве примера сравнение с 22 февраля. В то время как цена сырой нефти Brent теперь на 12 процентов ниже, оптовая цена дизельного топлива выше на 35 процентов, а оптовая цена автомобильного бензина в перерасчете на евро выше на 11 процентов.
«Падение цен на нефть начало сказываться и на конечной продукции – цены на автомобильный бензин и дизтопливо – но это влияние неравномерно. По сравнению с началом сентября цена нефти марки Brent на закрытии торгов в пятницу была почти на восемь процентов ниже, чем в начале сентября. Падение цен на дизельное топливо было примерно таким же, а цена автомобильного бензина снизилась только на полтора процента», - сказал Раамат.
В сентябре потребление топлива снизилось и в Эстонии. Поскольку дизельное топливо больше используется промышленностью, экономическая рецессия больше влияет на потребление дизельного топлива. Так что вполне вероятно, что стоимость дизельного топлива сейчас падает вместе с ценой на сырую нефть. Более дешевая нефть уже снизила инфляцию в Америке, сказал Ааб, в то время как в Европе этот эффект может быть меньше, потому что на рост цен в Европе больше влияет высокая цена на природный газ.
«По политическим причинам цены на природный меняются сами по себе, и нет никаких признаков ослабления инфляционного давления», –сказал экономический аналитик LHV.