Нефть дешевле, чем до войны, но на стоимости топлива это не отразилось

Цена на нефть марки Brent вчера осталась на уровне 85 долларов за баррель. Последний раз нефть была такой дешевой в середине января – за месяц до начала войны в Украине. Экономический аналитик LHV Кристо Ааб говорит, что по сравнению с летними пиками цена на нефть упала на 30 процентов, пишет ERR.

«Одной из главных причин данного обстоятельства, безусловно, является общий страх перед глобальной экономической рецессией, который царит повсюду на рынках. Потому что такая экономическая рецессия, безусловно, означает снижение спроса на нефть как на очень важный промышленный товар», – сказал Ааб.

К этому добавилось охлаждение китайской экономики, решение центральных банков повысить процентные ставки и укрепление доллара. Рынок нефти обычно рассчитывается в долларах.

«Для некоторых стран, у которых есть своя валюта – для них нефть и продукты из нее стали настолько дорогими, что они достигли потолка, поэтому больше не могут платить. Вот почему спрос снижается», – сказал Ааб.

С другой стороны, Соединенные Штаты увеличили предложение в последние месяцы. С целью поддержать рынок президент США принял решение высвободить 180 млн баррелей топлива из стратегических запасов.